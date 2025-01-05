Первенцы нового 2025 года

Поздравить счастливых родителей пришла глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим. Она вручила семьям подарки от губернатора Ленинградской области и Гатчинской администрации.

1 января в Гатчине появились на свет два мальчика и девочка. Малыши родились в срок, роды прошли нормально. Оба первенца получили имя русского былинного богатыря Ильи. Девочку назвали Евой.

Молодым родителям вручили свидетельства о рождении малышей, а Екатерине и Сергею Линкевич - маме и папе самого первого новорожденного 2025 года - ещё и свидетельство о браке, который они заключили прямо в перинатальном центре.

Всего за первые четыре дня наступившего года в перинатальном центре в Гатчине родился 31 ребенок: 17 мальчиков и 14 девочек.

