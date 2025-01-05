Первенцы нового 2025 года
Сегодня в Гатчине в перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных 2025 года.
Рубрики: Общество
Поздравить счастливых родителей пришла глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим. Она вручила семьям подарки от губернатора Ленинградской области и Гатчинской администрации.
1 января в Гатчине появились на свет два мальчика и девочка. Малыши родились в срок, роды прошли нормально. Оба первенца получили имя русского былинного богатыря Ильи. Девочку назвали Евой.
Молодым родителям вручили свидетельства о рождении малышей, а Екатерине и Сергею Линкевич - маме и папе самого первого новорожденного 2025 года - ещё и свидетельство о браке, который они заключили прямо в перинатальном центре.
Всего за первые четыре дня наступившего года в перинатальном центре в Гатчине родился 31 ребенок: 17 мальчиков и 14 девочек.
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