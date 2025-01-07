Сдай ёлку на переработку!

C 3 января по 9 февраля 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проходит традиционная посленовогодняя акция «Ёлки, палки и щепа» по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев. Первые точки сбора открылись 3 января в Киришах, основной сбор будет проходить с 13 по 26 января.

В Гатчине акция по сбору елок на переработку запланирована на 18 января. Только один день хвойные деревья после новогодних праздников можно будет сдать в несколько пунктов по городу. Организаторы акции – активисты движения «Раздельный сбор. Гатчина» адреса пунктов сбора пока не называют, так как они находятся на согласовании в администрации. Точные точки будут объявлены чуть позже.

Деревья будут переработаны в щепу, которая будет передана на подстилку и подкормку животным, а также использована в качестве мульчи в садово-парковом хозяйстве.

- На переработку принимаются ели, сосны и пихты, как сочные зеленые, так и сухие, как целыми деревьями, так и ветками, а осыпавшиеся иголки можно сдать в отдельном мешочке. Главное требование: все деревья и ветки должны быть очищены от мишуры, блесток, игрушек и не должны быть обработаны искусственным снегом. Помните, зверям на щепе спать и немножечко жевать! – обращают внимание организаторы акции.

Кроме того, хвойные должны быть освобождены от транспортной упаковки (ткани, полиэтилена, мешковины, веревок, скотча).

Пункты приема работают только для физических лиц. Для организации вывоза крупных партий деревьев и деревьев от юридических предлагаем обращаться к организаторам.