Хор «Апрель» из Гатчины покоряет Эльбрус

В дни зимних школьных каникул образцовый коллектив «Средний хор «Апрель» (руководители Е.А. Косарева, М.М. Каплан, концертмейстер Е.В. Смирнова) отправился в путешествие в столицу Кабардино-Балкарии - город Нальчик на фестиваль-конкурс «Эльбрусский хорофон».

Гатчинские хористы не только стали победителями хорового конкурса, но и поучаствовали в первом в истории России хоровом исполнении гимна России на самой высокой точке не только России, но и Европы! Несмотря на сложные погодные условия гимн России прозвучал на высоте 3500 метров на станции «Мир»!

Ребята получили массу незабываемых эмоций: посетили канатную дорогу г. Нальчик, Чегемские водопады и, конечно, поднялись по самой высокогорной канатной дороге на гору Эльбрус.

Гордимся педагогами и воспитанниками музыкальной хоровой студии «Апрель»!