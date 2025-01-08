Хор «Апрель» из Гатчины покоряет Эльбрус
Хор «Апрель» из Гатчины - победитель Международного хорового конкурса «Эльбрусский хорофон» и участник первого в истории России хорового исполнения гимна России на горе Эльбрус.
В дни зимних школьных каникул образцовый коллектив «Средний хор «Апрель» (руководители Е.А. Косарева, М.М. Каплан, концертмейстер Е.В. Смирнова) отправился в путешествие в столицу Кабардино-Балкарии - город Нальчик на фестиваль-конкурс «Эльбрусский хорофон».
Гатчинские хористы не только стали победителями хорового конкурса, но и поучаствовали в первом в истории России хоровом исполнении гимна России на самой высокой точке не только России, но и Европы! Несмотря на сложные погодные условия гимн России прозвучал на высоте 3500 метров на станции «Мир»!
Ребята получили массу незабываемых эмоций: посетили канатную дорогу г. Нальчик, Чегемские водопады и, конечно, поднялись по самой высокогорной канатной дороге на гору Эльбрус.
Гордимся педагогами и воспитанниками музыкальной хоровой студии «Апрель»!