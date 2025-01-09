«Дотянуться до звёзд» вместе с «Жемчужиной»

По традиции концерт прошел в канун Рождества, 6 января. Танцевальная программа «Дотянуться до звезд» превратилась в по-настоящему семейный вечер.

Каждое выступление было неповторимым, ярким и находило отклик у зрителей. И трогательным, и веселым, и страстным номерам дарили громкие аплодисменты, которые с трудом стихали. Поклонники ансамбля целый год ждали праздничного концерта.

Вместе с коллективом зрители вспоминали лучшие выступления «Жемчужины» со звездами эстрады, любимые номера руководителей – Ирины Викторовны и Евгения Юрьевича Квачёвых, гастроли ребят и, конечно, их смешные вечеринки. А оживили всё это подготовленные видеоролики, которые показали на большом экране кинотеатра.

Конечно, юбилейный вечер не обошелся без поздравлений. Первые пожелания и приветственное слово прозвучало от председателя комитета по культуре и туризму администрации Гатчинского округа Марии Титовой:

- Действительно, как дотянуться до звезд? Многие об этом думают: кто-то в детстве, кто-то до конца своих дней. На самом же деле это просто – важно понять, кто или что является твоей звездой в этой жизни. И с этим всегда помогают семьи: мамы, папы, бабушки и дедушки. Но есть и большие семьи – семьи коллективов. Я благодарна вам, Ирина Викторовна и Евгений Юрьевич, что уже столько лет вы преподаете, воспитываете детей. В зале присутствуют и нынешние ученики, и выпускники, и родители танцоров – это и есть одна большая творческая семья. Сегодня важна именно эта душевная теплота в наших семьях. Главное пожелание участникам коллектива – танцуйте. С «Жемчужиной» дотянуться хотя бы до эстрадных звезд очень легко.

Мария Титова вручила образцовому самодеятельному коллективу «Ансамбль бального танца «Жемчужина» (руководитель – Евгений Квачёв, хореографы – Ирина и Виктория Квачёвы) Благодарность главы Гатчинского муниципального округа за высокие творческие достижения, исполнительское мастерство, участие в культурно-массовых и социально значимых мероприятиях, большой вклад в развитие хореографического искусства города Гатчины и Гатчинского муниципального округа и в связи с 35-летием со дня образования коллектива.

Теплую нотку ностальгии привнесли в юбилейную программу выпускники ансамбля сразу нескольких поколений. Они подарили и любимым тренерам, и зрителям зажигательные и душевные номера. Трудно было сдержать слезы, видя теплые взгляды между тренерами и их воспитанниками, смотря на экран с их детскими фотографиями и фотографиями пар, которые свел танец в «Жемчужине».

К поздравлениям коллектива присоединилась директор Центра творчества юных Надежда Корбут:

- Дорогие наши руководители! Когда выпускники танцевали, я больше всего смотрела даже не на них, а на Евгения Юрьевича. Ансамбль – смысл его жизни, его детище, и эти эмоции были написаны на лице. Были видны слезы, которые с трудом сдерживались. Сегодня исполнилось 35 лет коллективу. Это, действительно, целая жизнь. Но это еще не окончательный результат, а только промежуточная точка. Поэтому я желаю вам свершений, новых творческих успехов. Уверена, что однажды у вас появится собственный зал для репетиций, а в Гатчине – огромная сцена, которая позволит реализовать ваш огромный потенциал.

Надежда Корбут вручила коллективу Почетную грамоту комитета по культуре и туризму Ленинградской области и государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Дом народного творчества» – за сохранение, популяризацию и развитие хореографического искусства, высокие творческие достижения, участие в культурно-массовых и социально значимых мероприятиях Ленинградской области.

Юбилейный концерт удивил зрителей антрактом, во время которого всех ждал сюрприз. Выпускники «Жемчужины» провели для желающих настоящий танцевальный мастер-класс! А после перерыва всех ждала вторая половина программы – не менее увлекательная, яркая и, самое главное, душевная. Общий танцевальный поклон окончательно растопил сердца зрителей и самих танцоров – аплодисменты долго не смолкали. Кажется, в этот вечер все смогли дотянуться до звезд и стать частью творческой семьи ансамбля «Жемчужина».

Елизавета Суралева