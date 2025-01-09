Внедрение современных технологий в медицине Ленобласти набирает обороты

Цифровая зрелость отрасли составляет 99,1%, при этом план на 2030 год - 100%. За этими цифрами стоит прежде всего упрощение и ускорение доступа к важным услугам и процессам, когда всё можно сделать онлайн, быстро и удобно.

«Ленинградцы активно используют электронные сервисы: в 2024 году 92% записей на прием к врачу совершена дистанционно, а личным кабинетом "Мое здоровье" на Госуслугах воспользовались более 795 тыс. человек, на треть больше, чем в 2023 году», – прокомментировал председатель комитета цифрового развития Ленобласти Андрей Сытник.

Наиболее значимые достижения цифровизации медицины в 2024 году:

Все медицинские организации Ленинградской области перешли на единую медицинскую информационную систему (ЕМИС ЛО) в части функционала регистратуры и сервиса записи на прием к врачу.

В медорганизациях Ленобласти успешно применяют искусственный интеллект: более 36 тыс. маммографических снимков обработано ИИ. Это помогает выявлять патологии на ранней стадии. С декабря для анализа рентгенологических снимков начали применяться технологии компьютерного зрения на основе всех доступных видов ИИ на платформе «МосМедИИ».

Осуществлено полное импортозамещение программного обеспечения Центрального архива медицинских изображений, данные перенесены на новые серверные мощности. Произведено комплексное импортозамещение подсистемы скорой медицинской помощи Ленобласти, в том числе более 200 новых российских планшетов с отечественной операционной системой передано всем бригадам скорой помощи региона взамен устаревшего оборудования.

Завершено развитие подсистемы льготного лекарственного обеспечения: 600+ тыс. выписанных и отпущенных рецептов за 2024 год

Более 500 электронных социальных сертификатов на санаторно-курортное лечение выдано в 2024 году.

Закуплены отечественная операционная система и система управления базами данных для комплексного импортозамещения подсистем и компонентов регионального сегмента Единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2025 году.

Более 16,6 млн структурированных электронных медицинских документов 91 вида (план - 87) передано в ЕГИСЗ РФ.

Цифровизация сферы, во многом, стала возможна благодаря региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» нацпроекта «Здравоохранение».