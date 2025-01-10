Химически-опасных веществ в воздухе не выявлено
Специалисты химико-радиометрической лаборатории Аварийно-спасательной службы Ленинградской области провели замеры воздуха по границам объекта, где сегодня произошел пожар в Гатчине.
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Как сообщает пресс-служба администрации Гатчинского округа, содержание аварийно химически-опасных веществ в воздухе не определено. Замеры воздуха произведены специальной лабораторией по границам объекта, где произошел пожар, а также в ближайших населенных пунктах.
Между тем жители Гатчины жалуются на едкий запах в воздухе. «Невозможно дышать - сковывает дыхание, слизистая носоглотки отекает, щиплет, болит голова», – жалуются горожане.
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