По факту пожара в Гатчине возбуждено уголовное дело
В Следственном комитете Ленинградской области сообщили, что возгорание в Гатчине, произошедшее сегодня утром в промзоне № 1, произошло из-за нарушений правил безопасности при производстве работ, связанных с обработкой ацетона.
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Следственным отделом по городу Гатчине СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших причинение крупного ущерба).
Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, изымается документация.
Следственным органом проведено межведомственное совещание с участием заинтересованных ведомств, на котором определены дальнейшие следственные действия, в том числе направленные на установление лиц, возможно причастных к произошедшему.
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