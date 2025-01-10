Турнир по футзалу «Гатчинские каникулы»

4 января состоялся первый турнир среди детских команд 2014–2015 годов рождения. В этом году в нем приняли участие восемь команд, представляющих Санкт-Петербург, Волосовский и Ломоносовский районы, а также Гатчинский округ.

После напряженной борьбы в групповом этапе и полуфинале в финальной игре встретились две гатчинские команды – «Спортинг» из Сяськелево и «Вырица». Сяськелевские футболисты обыграли «Вырицу» со счетом 2–0 и стали победителями турнира. В матче за третье место «Юниор» из Санкт-Петербурга с минимальным счетом 1–0 одержал победу над еще одной питерской командой «Славянка 2014».

В личных номинация были отмечены:

- лучший вратарь – Софья Семенова («Спортинг»),

- лучший защитник – Кирилл Плеханов («Юниор»),

- лучший нападающий – Ангелина Беклемышева («Вырица»),

- лучший тренер – Радик Костанян («Спортинг»).

5 января состоялся турнир среди команд 2012–2013 годов рождения. Его участниками стали 6 команд.

Финальный матч подарил массу эмоций всем зрителям, развязка случилась при счете 2–2, когда на последней секунде был назначен пенальти в ворота команды «Академия детского футбола» из Гатчины. И он был реализован, принеся победу в турнире команде «Юниор» (Пушкин). В матче за бронзовые награды победу одержала команда «Вырица».

В личных номинациях были отмечены:

- лучший вратарь – Макар Григорьев («Вырица»),

- лучший защитник – Андрей Бекман («Юниор»),

- лучший нападающий – Артем Бойко («Академия детского футбола»),

- лучший тренер – Никита Куорти («Академия детского футбола»).

6 января прошел заключительный турнир среди юношей 2010–2011 годов рождения. В соревновании принимали участие пять команд, и только одна из них представляла Гатчинский округ – «Спортинг».

Ни одна из команд не смогла пройти турнирную дистанцию без потери очков, всё решилось не просто в заключительном туре, а в последней игре, после которой призовой пьедестал распределился следующим образом: 1 место – «Славянка» (Санкт-Петербург), 2 место – «Вымпел» (Ломоносовский район), 3 место – «Флагман» (Пушкин).

В личных номинациях были отмечены:

- лучший вратарь – Андрей Цветков («Вымпел»),

- лучший защитник – Михаил Алимов («Флагман»),

- лучший нападающий – Максим Арефьев («Славянка»),

- лучший тренер – Алексей Петрушин («Славянка»).

По информации Федерации футбола Гатчинского округа