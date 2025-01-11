Победители Кубка ГТО – 2024

Минувший 2024 год стал юбилейным для современного комплекса ГТО. Страна отмечала 10-летие со дня его возрождения. Этот год был наполнен яркими фестивалями и высокими результатами. Традиционное торжественное награждение победителей и призеров VI Кубка ГТО «Мой первый знак ГТО» для дошкольников и II Кубка ГТО «Здоровое поколение» среди школьников Гатчинского округа прошло в администрации Гатчинского района.

Как и в предыдущие годы, были определены победители и призеры не только в личном первенстве среди воспитанников детских садов, но и среди образовательных организаций. Это событие стало ярким примером стремления к здоровому образу жизни и популяризации физической культуры среди молодого поколения.

Поздравляем победителей и призеров Кубка ГТО «Мой первый знак ГТО» в личном первенстве:

- 1 место – воспитанник детского сада № 18 Максим Смирнов и воспитанница детского сада

№ 26 Мария Богданова;

- 2 место – воспитанник детского сада № 35 Константин Черненко и воспитанница дошкольных групп Гатчинской школы №7 Марьяна Сотова;

- 3 место – воспитанник детского сада № 1 Владислав Аппель и воспитанница детского сада

№ 26 Дарья Криман.

В командном первенстве среди дошкольных образовательных учреждений места распределились следующим образом:

Город Гатчина:

- 1 место – детский сад № 1;

- 2 место – детский сад № 24;

- 3 место – детский сад № 26.

Гатчинский район:

- 1 место – детский сад № 42;

- 2 место – детский сад № 43;

- 3 место – детский сад № 16.

Спортивная программа Кубка ГТО «Здоровое поколение» среди школьников была разбита на четыре этапа, а школы – на дивизионы по численности обучающихся.

В первом дивизионе победила Семринская начальная школа, во втором дивизионе – Сусанинская школа, в третьем – Большеколпанская школа, в четвертом – Гатчинская школа №11, в пятом – Коммунарская школа №3.

На церемонии награждения всем участникам и победителям были вручены кубки, медали, грамоты и памятные подарки, что стало приятным завершением их спортивных достижений в

2024 году.