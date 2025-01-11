Победители Кубка ГТО – 2024
Под занавес 2024 года в Гатчине прошла церемония награждения победителей Кубка ГТО среди школьников и воспитанников детских садов.
Минувший 2024 год стал юбилейным для современного комплекса ГТО. Страна отмечала 10-летие со дня его возрождения. Этот год был наполнен яркими фестивалями и высокими результатами. Традиционное торжественное награждение победителей и призеров VI Кубка ГТО «Мой первый знак ГТО» для дошкольников и II Кубка ГТО «Здоровое поколение» среди школьников Гатчинского округа прошло в администрации Гатчинского района.
Как и в предыдущие годы, были определены победители и призеры не только в личном первенстве среди воспитанников детских садов, но и среди образовательных организаций. Это событие стало ярким примером стремления к здоровому образу жизни и популяризации физической культуры среди молодого поколения.
Поздравляем победителей и призеров Кубка ГТО «Мой первый знак ГТО» в личном первенстве:
- 1 место – воспитанник детского сада № 18 Максим Смирнов и воспитанница детского сада
№ 26 Мария Богданова;
- 2 место – воспитанник детского сада № 35 Константин Черненко и воспитанница дошкольных групп Гатчинской школы №7 Марьяна Сотова;
- 3 место – воспитанник детского сада № 1 Владислав Аппель и воспитанница детского сада
№ 26 Дарья Криман.
В командном первенстве среди дошкольных образовательных учреждений места распределились следующим образом:
Город Гатчина:
- 1 место – детский сад № 1;
- 2 место – детский сад № 24;
- 3 место – детский сад № 26.
Гатчинский район:
- 1 место – детский сад № 42;
- 2 место – детский сад № 43;
- 3 место – детский сад № 16.
Спортивная программа Кубка ГТО «Здоровое поколение» среди школьников была разбита на четыре этапа, а школы – на дивизионы по численности обучающихся.
В первом дивизионе победила Семринская начальная школа, во втором дивизионе – Сусанинская школа, в третьем – Большеколпанская школа, в четвертом – Гатчинская школа №11, в пятом – Коммунарская школа №3.
На церемонии награждения всем участникам и победителям были вручены кубки, медали, грамоты и памятные подарки, что стало приятным завершением их спортивных достижений в
2024 году.