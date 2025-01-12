Где отключат свет в Гатчинском районе 13 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Пудомягское СП
13.01.2025 с 09.00 до 17.00
п. Лукаши
м-в Лукаши
д. Б. Сергелево
д. Репполово
д. Монделево
д. Покровская,
д. Антелево
д. Порицы
д. Марьино
ДНП «Бавария»
КП Гатчина-Вилладж
«Павловский ручей»
«Павловские дачи»
«Петербургские просторы»
М-в Дачный,
КП Графская Славянка»
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