Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Где отключат свет в Гатчинском районе 13 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Пудомягское СП

13.01.2025 с 09.00 до 17.00

п. Лукаши

м-в Лукаши

д. Б. Сергелево

д. Репполово

д. Монделево

д. Покровская,

д. Антелево

д. Порицы

д. Марьино

ДНП «Бавария»

КП Гатчина-Вилладж

«Павловский ручей»

«Павловские дачи»

«Петербургские просторы»

М-в Дачный,

КП Графская Славянка»

         

 