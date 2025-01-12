Где отключат свет в Гатчинском районе 13 января

В Гатчине обсудили проблемы людей с инвалидностью. Почему затягивается медико-социальная экспертиза, куда пропали трости для слепых, должен ли светиться номер автобуса – эти и многие другие вопросы поднимались на встрече инвалидов и представителей учреждений и организаций.