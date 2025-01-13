Безопасная зима: правила пожарной безопасности в многоквартирных домах

Чтобы напомнить жителям многоквартирных домов о мерах пожарной безопасности и предотвратить возможные трагедии, инспекторы ОНДиПР Гатчинского района провели профилактические беседы с жителями многоквартирных домов в п. Сиверский.

В ходе бесед гражданам напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов:

не оставлять включенные электроприборы без присмотра,

не перегружать электросеть,

не использовать неисправные устройства и не сушить одежду и другие горючие материалы на электроприборах.

Особое внимание было уделено проверке исправности электропроводки и своевременной замене старой, изношенной проводки. Инспектор также разъяснил правила эксплуатации газовых плит и важность работоспособности дымовых извещателей. Жители получили подробные инструкции о действиях при обнаружении пожара: немедленный вызов пожарной службы по телефону 101 (или 112) и правила эвакуации из здания. Подобные профилактические мероприятия продолжатся на территории Гатчинского муниципального округа с целью снижения риска возникновения пожаров в жилом фонде.

Профилактические беседы позволяют повысить осведомленность граждан о правилах пожарной безопасности и существенно снизить риск возникновения пожаров в зимний период. МЧС России призывают жителей быть бдительными и ответственно относиться к безопасности в своих домах. Только совместными усилиями мы можем предотвратить пожары и сохранить жизни и имущество.