Отсутствие газа и горячей воды: проблемы жителей Тойворово обострились после ремонта теплосетей

Региональный координатор федерального партийного проекта «Выбирай своё», депутат Законодательного собрания Ленинградской области от фракции «Единая Россия» Сергей Коняев выяснил, что старые изношенные трубы теплосетей, которые подводят тепло к поселку, заменены на новые. Однако местами - там, где трубы уходят под землю, трассу приходится перекладывать - не рассчитали ширину проезда для автомашин. АО «Коммунальные системы» завершают работы, связанные с подведением новых труб отопления, и проверяют температуру воздуха в квартирах. До конца месяца обещают полностью закрыть этот вопрос.

«Кроме того, жители Тойворово недовольны отсутствием горячего водоснабжения. В поселке - одна пятиэтажка и несколько двухэтажных многоквартирных домов, и везде система горячего водоснабжения отсутствует изначально. До сих пор жители выходили из положения таким образом: во время отопительного сезона в своих квартирах самостоятельно подключались к радиаторам отопления и брали горячую воду оттуда. Это неправильно и просто небезопасно: вода в батареях - техническая и нагревается до 90 градусов. Однако, когда начались проблемы с отоплением, люди лишились и этой горячей воды. Кроме того, многоквартирные дома в Тойворово не газифицированы: для приготовления пищи используются электроплиты, но за электричество жители платят по полному тарифу, без скидки. Именно поэтому граждане не спешат устанавливать в квартирах электрические бойлеры - слишком высокой получается плата за электричество», — прокомментировал Сергей Коняев.

По поводу тарифов на электроэнергию депутат отметил, что будут разбираться с ресурсоснабжающей организацией: почему для жильцов домов с электроплитами не установлен понижающий коэффициент. Будут рассматриваться пути решения этого непростого вопроса.

«Теоретически, можно в каждом доме либо на все многоквартирные дома поселка установить тепловой пункт для нагрева воды, и подвести в дома трубы ГВС, которых сейчас в принципе нет - в домах в Тойворово предусмотрено только холодное водоснабжение. Необходимо выяснить, какие существуют программы - и существуют ли? - чтобы за счет программных средств выполнить работы по установке тепловых пунктов и проведению труб ГВС, если это в принципе технически возможно», — отметил Сергей Коняев.

Также жители деревни Ивановки Пудостьского поселения обратились к депутатам по поводу плохого напора холодной воды. Как пояснили специалисты «Коммунальных систем Гатчинского района», они уже обнаружили утечку, из-за которой снизился напор.

«Если устранение данной утечки результата не даст, поиски продолжатся: износ труб водоснабжения настолько велик, что разрывов может быть несколько. Однако коммунальщики уповают на то, что главная причина найдена», — прокомментировал депутат.

Жители Рождествено тоже жаловались на холод в квартирах. Как удалось выяснить, причиной понижения температуры в многоквартирных домах стал датчик старого образца, который вышел из строя. «Коммунальным системам» удалось найти такой датчик для замены, доставка заняла много времени, но теперь он уже установлен, и проблем с отоплением больше не должно быть. Однако руководство «Коммунальных систем» обещает проконтролировать температуру в квартирах жителей.

«Единая Россия» была инициатором программы развития комфортной среды на сельских территориях, работа с жителями села, помощь им давний и осознанный приоритет партии, все это одни из ключевых компонентов Народной программы «Единая Россия».