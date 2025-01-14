Светлая музыка Рождества

Рождественская музыка считается одной из самых древних музыкальных традиций. За минувшие столетия на свет родились как духовные рождественские песнопения, так и светские произведения, прославляющие светлый праздник Рождества Христова. Мелодия, гармонично соединенная со словами Священного Писания – один из мощнейших инструментов, воздействующих на душу и разум человека.

Чтобы поддержать эту традицию, в Гатчине был создан ежегодный благотворительный фестиваль «Христос рождается, славите!». Специально подобранная программа фестивальных концертов знакомит с размышлениями о Христе. Великие музыкальные произведения отворяют дверь в огромный мир праздника и дарят ни с чем несравнимое чувство радости.

Чтобы своими чистыми голосами прославить родившегося Христа, в этом году в Гатчину съехалось более пятисот участников в возрасте от 2 до 25 лет из 23 детских и молодежных хоров воскресных школ, православных храмов, детских школ искусств и учреждений дополнительного образования Ленинградской области.

Со словами приветствия к участникам и зрителям фестиваля обратились епископ Гатчинский и Лужский Митрофан и благочинный Гатчинского городского округа, настоятель Павловского кафедрального собора протоиерей Владимир Феер. Они поздравили участников и гостей фестиваля с Рождеством Христовым и наступающим Крещением и отметили важность фестиваля в деле сохранения традиций и укрепления патриотизма среди детей и молодежи.

Рождество Христово и Новый год – любимые дни для детей и взрослых. Настроение у юных артистов и слушателей было радостным и светлым. В концертную программу, которая длилась почти четыре часа, вошло около 60 вокальных произведений духовной музыки. Звучали богослужебные рождественские песнопения и народные песни – русские, украинские, греческие, немецкие, французские колядки; старинные и современные песни о Рождестве Христовом.

Концертный зал был полон, тем более что на сцену выходили любимые коллективы. Так, например, уже как старых знакомых зрители приветствовали детский хор «Морская феерия» из гатчинского детского сада №23 (музыкальные руководители И.В. Арешкович и М.В. Кисиль). Этот хор малышей от 5 до 7 лет уже не первый год является участником Рождественского фестиваля, каждый раз завоевывая горячие аплодисменты зрителей. Для маленьких артистов участие в такого рода мероприятиях играет огромную роль в нравственном и духовно-патриотическом воспитании.

Праздник Рождества Христова объединяет всех: духовенство и мирян, детей и взрослых, и эта общая радость царила в концертном зале музыкальной школы. Взрослые радовались прекрасному пению, не смолкали аплодисменты и возгласы «Браво!» в адрес исполнителей. Все участники фестиваля получили грамоты и сладкие призы от организаторов музыкального форума.

Напомним, фестиваль «Христос рождается, славите!» был учрежден Павловским кафедральным собором Гатчины в 2000 году по инициативе его настоятеля, протоиерея Владимира Феера. За минувшее время фестиваль окреп и продолжает развиваться год от года. Музыкальный форум проходит ежегодно по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана и при поддержке властей Гатчинского округа. В роли организатора фестиваля традиционно выступает Гатчинская филармония (Центр творчества юных).

Подготовила Юлия Лысанюк