Гатчинский фехтовальщик - в числе сильнейших спортсменов России

В многофункциональном комплексе «ГРИНН» собрались самые сильные и перспективные фехтовальщики России в возрастной категории до 21 года. В течение 8 дней проходят турниры по трем видам оружия (рапира, сабля и шпага) среди юношей и девушек в личном и командном первенстве.

Воспитанник клуба «Фехтуй! Гатчина!», студент Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Мирослав Малолетов отлично проявил себя на данном турнире - попал в восьмерку сильнейших спортсменов России по фехтованию на шпагах. Также спортсмен выполнил норматив Мастера спорта России.

Поздравляем спортсмена и тренерский состав клуба «Фехтуй! Гатчина!» - Константина Кассина и Илью Букреева.