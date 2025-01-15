Места размещения крещенских купелей

- в Коммунаре на территории храмового комплекса святого равноапостольного князя Владимира, ул. Строителей, д. 3-а, купания запланированы 18, 19 и 20 января, с 09.00 до 20.00.

- в Рождествено, в Карских пещерах в конце парка, на ул. Музейной, д. 1.

В Гатчине в этом году крещенской купели НЕ будет.