«На крыльях забытых мелодий пусть песня коснётся души…»

Сюрпризы ожидали зрителей с порога, вернее с импровизированной сцены! Обнаружилось, что действие будет в уютной зеркальной гостиной, при свечах, с шикарно наряженной ёлкой. Ведущая Ольга Костюкова обещала исполнить любое желание и выдать предсказание на весь год по знаку зодиака! Народ как-то сразу сосредоточился: не то, чтобы не желал исполнения желания, просто возможность получить предсказание на весь год явно настораживала. Вероятно думалось, пусть уж будет, как будет, но постепенно!

Но подобные мысли мгновенно отошли на задний план, когда зазвучали бархатные голоса Елены Мелёшиной и Алексея Гречина. Знаете, что произошло?! Перед глазами потекли не только слова и музыка, а представали удивительные истории, связанные с созданием песен, их жизнью, трансформацией. И стало «Сердце стучатся загнанной птицей, перегоняя отпущенный век», и казалось, что «Ночью синей, ночью звездной тихо встану у порога, в час, когда в созвездьях ярких небо светится». И так «хотелось с небом говорить», дышать запахом горной лаванды несмотря на то, что «столько лет прошло, но помним я и ты»! И выяснилось по реакции зрителей, что совсем не «поросло травой место наших встреч», а осталось в памяти на десятилетия, не растеряв своего прежнего чистого обаяния. Каждый искал ответ на вопрос из песни: «чем дорожу, чем рискую я…»

Более двадцати песен прозвучало в этот старо-новогодний вечер, а Ольга Сергеевна разбавляла их обещанными предсказаниями. Мы пели, танцевали, провожали, встречали и понимали:

Что было - то было, его не вернуть,

При мыслях об этом ныла грудь,

А мозг понимал, что всё позади,

Поэтому в памяти песню храни:

«Есть только миг - за него и держись…

Именно он называется жизнь».

И пусть за окном туман и слякоть,

От этого даже хотелось заплакать,

Но знали, что песня сердце согреет,

Как только она это делать умеет!

Помните: «Расстаются друзья,

Остаётся в сердце нежность.

Будем песню беречь,

До свиданья, до новых встреч!»

Жанна Гриненко