В Гатчинском районе развивается производство электрооборудования

Главе региона рассказали о стратегической программе развития производства и социально-ориентированной деятельности завода.

В ходе визита был представлен опыт локализации электротехнической продукции, перехода на отечественную компонентную базу, внедрения технологий бережливого производства, а также расширения кооперации между предприятиями «Систэм Электрик».

СЭЗЭМ – завод по производству и импортозамещению электротехнического оборудования среднего и низкого напряжения. На предприятии применяются современные технологии: роботизированная сварка, автоматизированные процессы тестирования, сборочные системы под контролем продвинутых цифровых инструментов управления производством и другие инструменты «умного» завода.

Основные потребители продукции: Россети, «Транснефть», Роснефть, «Лукойл», Росатом, Газпром, Петербургский метрополитен, РЖД, ПАО «Сибур Холдинг». Ключевые заказчики и потребители в Ленинградской области: Россети Ленэнерго, Морской торговый порт в Усть-Луге, ЛОЭСК.

Отдельное внимание завод в Коммунаре продолжит уделять развитию социальных инициатив. В 2024 году благодаря активному участию сотрудников предприятия в волонтерских мероприятиях «Систэм Электрик» была удостоена премии общественного признания «КОМАНДА 47» правительства Ленинградской области в номинации «Созидательный труд». Эта деятельность поддерживается руководством компании и получит новое развитие в 2025 году.

Александр Дрозденко отметил, что СЭЗЭМ открылся вместо завода «Шнайдер Электрик», который полностью перешел под российское управление, и выпускает самое современное, высокотехнологичное, передовое оборудование для энергетики:

- Что важно: по некоторым видам оборудования локализация превышает уже 92%. Компания динамично развивается, имеет четыре НИОКР, которые разрабатывают все: начиная от деталей узлов и заканчивая программным обеспечением. Мы видим, что завод планирует продолжать наращивать мощность и в течение трех лет в два раза увеличить объемы производства. Да, есть проблемные моменты, мы их обсуждали и по большинству вопросов, конечно, найдем решения, и не только на региональном уровне.

По словам генерального директора «Систэм Электрик» Алексея Кашаева, собственные инвестиции в развитие производственной площадки в Ленобласти составят более 250 млн рублей в 2024-2026 годах.