Гатчинцев приглашают на автоквест «Маршрут стойкости»

Старт автоквесту будет дан 26 января в 11.00 у стелы «Город воинской славы». Внимание: участие на своем транспорте!

Участникам автоквеста предлагается совершить большой круг по Гатчинскому району – маршрут пройдет через п. Войсковицы, п. Елизаветино, д. Сяськелево, д. Малое Резино, п. Новый Свет, п. Сусанино, п. Прибытково и д. Пижма. Все желающие смогут окунуться в историю Гатчинского округа, решить интересные головоломки, попробовать себя в роли медика или даже танкиста!

На каждой остановке квеста команда выполнит задание, за которое начисляются баллы. В финале всех участников ждут награды

Регистрация команд открыта до 24 января 2025 года по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/67864e9e90fa7b69ff947f9b/