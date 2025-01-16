В Ленобласти предлагают установить ЕДВ на текущий ремонт квартир ветеранов

Законопроект разработан во исполнение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и перечня поручений Губернатора Ленинградской области, которыми предусмотрено проведение мероприятий по улучшению социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Как рассказала первый заместитель председателя регионального комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Екатерина Кайянен, к существующим региональным единовременным выплатам, по которым на протяжении 10 лет работает закон о капитальном ремонте индивидуальных жилых домов, предлагается добавить еще одну статью – текущий ремонт квартир для ветеранов.

«Это будет именно текущий ремонт квартир, по тем требованиям, которые необходимы для конкретного ветерана. Субсидия составит от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от того, проживает ветеран один или с семьей в квартире, находящейся в его собственности полностью или частично», – пояснила она.

Так, в 2024 году рабочей группой по проведению мониторинга условий жизни инвалидов и ветеранов проведено обследование бытовых условий жизни указанной категории граждан, в результате которого выявлены 278 ветеранов, проживающих в квартирах на территории Ленинградской области, принадлежащих им на праве собственности. Все жилые помещения нуждаются в проведении текущего ремонта. Если исходить из максимальной суммы, на эти цели потребуется около 55 млн рублей, которые после введения новой меры поддержки можно предусмотреть в поправках бюджета. Перечень работ не прописан, поскольку пожелания у всех разные: будут учитываться индивидуальные потребности ветерана, составляться дефектная ведомость, на основании которой и будет принято решение о сумме выплаты. Работы, как и в случае с капремонтом, будут проводиться под контролем муниципалитетов.

Инициатива была всесторонне проработана с участием всех муниципальных образований, добавила председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева: «Не просто так это мероприятие было задумано. Есть ряд федеральных поручений, и нам бы очень хотелось принять закон в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, чтобы нашим ветеранам эта мера была максимально доступна».

– Речь идет о новой мере поддержки по текущему ремонту квартир для ветеранов Великой Отечественной войны. В случае принятия закона будет определен порядок, и регион предоставит субсидию на эти цели муниципалам. Были вопросы, касающиеся перечня работ, поскольку в представленном примерном расчете текущего ремонта не было замены обоев, розеток, выключателей и т.д. Как нам пояснили, перечень свободный, главное, чтобы общая сумма ремонта не превышала 200 тысяч рублей. Комиссия поддержала законопроект в первом чтении, поскольку у Контрольно-счетной палаты были замечания, но в целом идея абсолютно правильная, – подчеркнул председатель постоянной комиссии Михаил Коломыцев.

Законопроект будет вынесен на ближайшее пленарное заседание.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области