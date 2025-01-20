Хотим знать и помнить!

Ребята, как начинающие журналисты, задавали вопросы старшему поколению о их военном детстве, о той поре, которую невозможно забыть.

Такие встречи поколений уже не первый раз организуют учитель начальных классов Елена Викторовна Киселева и председатель Совета ветеранов ЖЭУ-3 Валентина Николаевна Козлова.

Ребята с большим вниманием слушали рассказы бабушек, переживали за них, представляя, как детям тех лет было тяжело, сколько они трудились, чтобы выжить.

Ветераны с удовольствием общались с детьми, давали им советы и выделили самых активных журналистов: Варвару Румянцеву, Таню Караеву, Машу Стройко, Мехрону Шоеву, Лешу Бардовского, Агату и Соню Бодюл.

Такие душевные встречи расширяют кругозор юных журналистов, помогают им формировать свои мысли и учат общаться с людьми. Этот опыт будет полезен ребятам в дальнейшем и поможет определиться с будущей профессией.

Уверена, что такая работа с детьми, необходима и очень важна и для ветеранов и для подрастающего поколения!

Член совета ветеранов ЖЭУ–3, труженик тыла Александра Лукьяновна Стародынова