Подготовка к ГИА набирает обороты

Такие тренировки помогают избежать ошибок в условиях стрессовой ситуации и развивают навыки самоконтроля.

Своими мыслями поделилась с нами Екатерина, участница репетиционного экзамена по математике базового уровня, ученица Гатчинской школы № 9:

«Перед экзаменом я волновалась, но обстановка в аудитории была доброжелательная, поэтому мои переживания были напрасны. Я считаю, что благодаря таким тренировкам, реальный экзамен не будет нас пугать».

289 участников, что составляет 52,3% от общего числа выпускников, приняли участие в экзамене по математике базового уровня. В репетиционном экзамене по математике профильного уровня приняли участие 264 одиннадцатиклассников, что составляет 44,7% от общего числа выпускников текущего года. Пунктами проведения репетиционного экзамена (далее – ППЭ) были определены 29 образовательных учреждений. Задействовано 46 аудиторий, напечатано 600 индивидуальных комплектов экзаменационных материалов.

Руководитель ППЭ Гатчинской школы № 7 Ольга Петровна Малинина рассказала:

«Работа ППЭ была организована в соответствии с методическими рекомендациями. Организаторы в аудиториях работали чётко по инструкциям. Была создана доброжелательная обстановка. Благодаря репетиционным экзаменам обучающиеся понимают, что в этой процедуре нет ничего страшного».

Опыт проведения таких экзаменов показывает, что полученный результат позволит ребятам оценить свой уровень подготовки к ЕГЭ по математике базового уровня. К выпускникам приходит осознание серьёзности предстоящего экзамена, они более ответственно подходят к подготовке к государственной итоговой аттестации.