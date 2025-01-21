Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
22.01.25 с 09:30 до 17:00
Пудостьское СП:
д. Кемпелево.
22.01.25 с 9.30:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Малое Ондрово,
д. Кастино,
д. Саванкюля.
22.01.25 с 09:00 до 17:00
Новосветское СП:
п. Пригородный, ул. Ленэнерго.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.