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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

22.01.25 с 09:30 до 17:00

Пудостьское СП:

д. Кемпелево.

22.01.25 с 9.30:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Малое Ондрово,

д. Кастино,

д. Саванкюля.

22.01.25 с 09:00 до 17:00

Новосветское СП:

п. Пригородный, ул. Ленэнерго.