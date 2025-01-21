Турнир памяти «народного мэра»

18 января в спорткомплексе «Арена» 23 команды волейболистов из Гатчины и округа сразились на двух площадках за звание сильнейших и за кубок Станислава Богданова. В числе игроков – опытные и юные спортсмены-волейболисты, постоянные участники турнира и новички.

Начался праздник парадом открытия. Его участников приветствовали глава Гатчинского муниципального округа Виталий Филоненко, заслуженный работник физической культуры и спорта Николай Пименов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и другие почетные гости. Участникам церемонии продемонстрировали фильм, посвященный Станиславу Богданову, все выступавшие с теплом и благодарностью вспоминали его как своего коллегу, товарища и учителя.

Каждый год почетным участником турнира выступает команда «Семеныч», созданная еще в 80-е годы «народным мэром». В составе игроков – товарищи и коллеги Станислава Семеновича, те, с кем он не только дружил, но и работал над развитием Гатчины и Гатчинского района. Неизменным капитаном команды остается Николай Маслов.

В числе игроков – руководитель станции скорой помощи Гатчинской КМБ Сергей Новоселов. В волейбольную команду его позвал больше 30 лет назад сам Станислав Семенович: пригласил на тренировку, и с тех пор Сергей Анатольевич не только купается в проруби, делает утреннюю зарядку и ходит на пробежку, но и регулярно играет в волейбол, помня заветы друга и наставника – Станислава Богданова:

- Я спросил его тогда, зачем вообще собирать эту команду. Он ответил: «Там все руководители, и я заметил, что они стали несколько агрессивно вести себя с гражданами на приеме. Им нужна разрядка. Поэтому я их собрал и предупредил: здесь, в спортзале, можете орать друг на друга, выплескивать все свои эмоции, а в кабинетах чтобы вели себя вежливо, спокойно, и чтобы ни одной жалобы не было на моих чиновников». Вот по такому принципу мы и живем…

Когда «народного мэра» не стало, команда взяла название «Семеныч» и до сих пор играет в прежнем составе. На турнире памяти Станислава Богданова игроки команды «Семеныч» выступают вне конкурса как почетные участники. И в этот раз команда провела свою выставочную игру, предоставив остальным бороться за призовые места.

- Это уже 13-й турнир, и радует, что появляется много новых команд, новых молодых игроков, например, команда ребят из Гатчинской школы № 12. Ведь главная цель этого турнира, чтобы молодое поколение знало, кто такой наш «народный мэр» – Станислав Семенович Богданов, как много он сделал для нашего города, какой огромный вклад внес в развитие Гатчины и района, – подчеркнул председатель Гатчинского комитета физкультуры, спорта и молодежной политики Сергей Пименов. – Сегодня его идеи и преобразования находят свое продолжение.

В минувшую субботу на XIII турнире памяти Станислава Богданова собралось около двух сотен спортсменов со всего Гатчинского округа. В упорной борьбе победила команда «Пляжники», «серебро» завоевала команда АДФ. Победителю прошлого года – команде «Ижора» в этот раз досталась «бронза». Все участники турнира получили награды.

Екатерина Дзюба