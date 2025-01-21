В Гатчине стартовал юбилейный год Победы

В торжественном митинге приняли участие руководители Гатчинского муниципального округа, депутаты. сотрудники администрации, предприятий и учреждений, ветераны, бойцы специальной военной операции, представители общественных, патриотических организаций, духовенства, силовых структур, кадеты и юнармейцы.

Театрализованное действие в исполнении ребят из студии современного танца «РелиZ» и театральной студии «Микрогенетик» напомнило собравшимся трагические события Великой Отечественной, мужество советского народа в борьбе с врагом. В исполнении ветерана боевых действий Геннадия Сухоты прозвучала песня «Победа за нами», Елена Милешина и Алексей Гречин (ветеран боевых действий) выступили с легендарным хитом «Родина-мать зовет».

И – вот она, связь поколений: юные гатчинцы вышли на площадь с портретами своих прадедов – героев Великой Отечественной, маленький «Бессмертный полк» построился перед стелой «Город воинской славы», возле которой застыл знаменосец с красным знаменем Победы. Словно бойцы из победного 1945-го передают эстафету потомкам в 2025-й: снова Победа будет за нами.

Собравшихся приветствовали глава Гатчинского муниципального округа Виталий Филоненко и глава гатчинской администрации Людмила Нещадим.

- Сегодня мы открываем цикл мероприятий, посвященных юбилейному году Победы. 26 января Гатчина отметит 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, и весь 2025 год будет пронизан нитью исторической памяти, от героя – к герою, как сказал губернатор Александр Юрьевич Дрозденко, от сердца ветерана Великой Отечественной войны – к сердцу участника специальной военной операции, – отметила Людмила Нещадим. - Пусть этот год для всех будет победным! Впереди у нас очень много дел, связанных с развитием Гатчинского округа, и, конечно, как никогда, требуется концентрация наших усилий, умений и воли, чтобы все, что мы запланировали, получилось.

От лица правительства Ленинградской области с открытием Года команды победителей участников акции поздравила председатель областного комитета по молодежной политике Марина Григорьева. К жителям и гостям Гатчины обратились председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов, депутат областного парламента Александр Русских, уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов и детский омбудсмен Татьяна Толстова.

После митинга всем предложили подкрепиться солдатской кашей с тушенкой из полевой кухни 42 пожарно-спасательной части.

Екатерина Дзюба