Бизнес-омбудсмен Ленинградской области провел приём

Первый заявитель обратился с жалобой на действия правоохранительных органов. В ходе проведения процессуальной проверки, по мнению заявителя, были нарушены требования уголовно-процессуального законодательства.

- Данные нарушения могут оказать серьезное влияние на защиту прав и законных интересов предпринимателя, что вызывает беспокойство и требует внимательного рассмотрения, - прокомментировала уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Рулева.

Второй предприниматель обратился с жалобой на незаконное изъятие имущества общества.

- Этот случай может свидетельствовать о неправомерных действиях со стороны правоохранительных органов, что также требует тщательной проверки и анализа. Незаконное изъятие имущества является серьезной проблемой, затрагивающей как экономические интересы, так и правовые основы ведения бизнеса, - отметила Елена Рулева в ходе проведения приема.

Также на совместном приеме было рассмотрено обращение о нарушении прав собственности и препятствовании целевого использования.

Все обращения приняты к рассмотрению и взяты под личный контроль бизнес-омбудсмена и прокурора области.

Совместные приемы с прокуратурой Ленинградской области направлены на защиту прав предпринимателей и создание более стабильной и безопасной бизнес-среды в регионе.