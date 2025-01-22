Хищение железнодорожного пути

Граждане И. и К. вступили в преступный сговор и приискали средства совершения преступления: баллонный ключ, гаечный ключ, лом-монтировку и хозяйственные перчатки. Договорились, что, применив инструмент и физическую силу, произведут демонтаж деталей верхнего строения железнодорожных путей, потом перенесут демонтированные детали подальше от места их хищения, организуют грузовик для транспортировки добычи в пункт приема металлов, где и сдадут. Вырученные деньги решили поделить пополам.

В августе прошлого года, вооружившись гаечным и баллонным ключом, действуя одинаково активно, одномоментно, скрутили часть железнодорожных изделий верхнего строения пути и складировали их рядом с рельсами. Далее при содействии помощников, которых использовали «в темную», злоумышленники переместили с неогороженного участка полосы отвода главного железнодорожного пути, расположенного на 53 км ПК 9 перегона станций Гатчина – Варшавская – Сиверская, демонтированные 114 штук железнодорожных деталей. Эти детали принадлежали ПЧ-24 и состояли на балансе как металлолом общей стоимостью более 23 тысяч рублей.

Однако довести преступный умысел до конца ворам не удалось по независящим от них обстоятельствам. Оба были задержаны с поличным сотрудниками ОБППГ Санкт-Петербург-Балтийского ЛО МВД России на транспорте – на месте преступления. Похищенное имущество у них изъяли.

При рассмотрении дела в Гатчинском городском суде подсудимые свою вину признали в полном объеме. Оценив все имеющиеся в деле доказательства, суд квалифицировал действия подсудимых по статьям 30 и 158 УК РФ как совершение покушения на кражу чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характеристики подсудимых, состояние их здоровья и прочее. В итоге оба получили условный срок – полтора года и 10 месяцев, с испытательным сроком два года и год соответственно.