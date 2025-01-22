Искусство «волшебных узлов» Гули Маркеловой

В мире искусства текстильные картины занимают особое место, объединяя в себе древние традиции и современное восприятие времени. Текстиль имеет уникальную способность не только передавать визуальные образы, но и вызывать тактильные ощущения. Тактильность этих нитей, их текстура и цвет могут резонировать с внутренним состоянием зрителя, вызывая мощные эмоции и наполняя положительной энергией.

Художник, писатель, дизайнер и фотограф Гуля Маркелова – член Союза художников России и Союза художников Ленинградской области. Гуля Эльшадовна – настоящий профессионал в текстильном искусстве. Ее авторству принадлежат такие популярные среди мастериц книги, как «Макраме Style. Пошаговые уроки плетения. От техники к искусству» и «Макраме на елку».

Свою персональную выставку в «Купринке» Гуля Маркелова назвала «Сквозь нити времени». На ней представлены панно и текстильные картины, созданные по авторскому дизайну. Каждая работа – законченное произведение искусства, в котором могут совмещаться разные техники: макраме, ковровая вышивка, ткачество, вышивка гладью, лоскутное шитье, вязание.

Нити, используемые в таких картинах, становятся не только материалом, но и метафорой, связывающей различные временные пласты. Они рассказывают истории, плетут контексты и создают многослойные отношения между прошлым, настоящим и будущим. Процесс создания текстильного арта требует времени, терпения и мастерства, что и создает параллель с самим временем.

«Нити времени» в текстильных картинах представляют собой сложное сплетение историй и эмоций. Это художественное направление открывает перед нами новые горизонты для понимания не только самой природы времени, но и нашей связи с ним. Картины становятся не просто произведениями искусства, но и живыми хрониками, которые отражают наши переживания, наши корни и мечты о будущем. В конечном счете текстиль – это народное искусство, которое, несмотря на свою традиционную природу, имеет потенциал в современности.

С текстильными картинами Гули Маркеловой можно познакомиться в библиотеке им. А.И. Куприна до конца января.

Подготовила Юлия Лысанюк