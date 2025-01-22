Ленинградские скалолазы покоряют вершины

Воспитанники тренера-преподавателя Гатчинской спортивной школы № 2 Галины Новиковой добились отличных результатов.

Анастасия Кобелева заняла 1 место в дисциплине «боулдеринг». Еще одну победу в копилку сборной принесла Варвара Ильчук в дисциплине «трудность», также она заняла 2 место в дисциплине «боулдеринг». Максим Ганичев завоевал две серебряные медали – в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг». У Николая Буторова – 3 место в дисциплине «боулдеринг».

Отдельно поздравляем Анастасию Кобелеву и Варвару Ильчук с выполнением норматива кандидата в Мастера спорта России!