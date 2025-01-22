Ленинградские скалолазы покоряют вершины
В Воронеже прошли Всероссийские соревнования по скалолазанию. Всего участвовало более 400 спортсменов из 36 регионов страны. Ленинградскую область представляли 13 скалолазов: десять из Гатчинской спортивной школы №2 и три из Соснового Бора.
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Воспитанники тренера-преподавателя Гатчинской спортивной школы № 2 Галины Новиковой добились отличных результатов.
Анастасия Кобелева заняла 1 место в дисциплине «боулдеринг». Еще одну победу в копилку сборной принесла Варвара Ильчук в дисциплине «трудность», также она заняла 2 место в дисциплине «боулдеринг». Максим Ганичев завоевал две серебряные медали – в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг». У Николая Буторова – 3 место в дисциплине «боулдеринг».
Отдельно поздравляем Анастасию Кобелеву и Варвару Ильчук с выполнением норматива кандидата в Мастера спорта России!
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