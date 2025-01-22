Новые горизонты детского отдыха: итоги и планы оздоровительной кампании в Ленинградской области

Так, на реализацию программы в 2024 году из областного бюджета было выделено 1 млрд 39 млн рублей, что на 37 млн больше, чем в 2023 году. Дополнительно 200 млн рублей направили на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Всего в кампании приняли участие 522 организации: дневные и круглосуточные, загородные и расположенные на базе школ лагеря. Летом 2024 года в них отдохнули 107 965 ребят. В их числе дети участников СВО, а также 1546 человек — маленькие жители из подшефного города Енакиево (ДНР), Белгородской и Курской областей. Для них путевки в центры детского отдыха предоставлялись бесплатно.

В 2024 году в Ленинградской области открывались новые лагеря и проводилась модернизация существующих, что позволило увеличить их вместимость. Для удобства жителей администрацией региона ведется единый реестр всех лагерей, расположенных на территории Ленинградской области. Прошлым летом особое внимание в них уделялось тематическим сменам.

— Для ребят проводились занятия по финансовой грамотности, профориентационные мероприятия, курсы по пожарной безопасности и правилам дорожного движения. Кроме того, были организованы смены, посвященные Году семьи в России, а также 47 смен "Движения первых". При этом маленькие гости из других регионов знакомились с традициями и историей Ленинградской области в рамках проводимых для них культурно-просветительских мероприятий», — подытожил Николай Емельянов.

В 2025 году планируется расширение программы, увеличение числа участников, строительство новых объектов и создание лагерных смен с акцентом на комфорт, безопасность и качество отдыха.

Депутаты приняли доклад к сведению и высоко оценили проделанную работу. Депутат Александр Русских («Единая Россия») подчеркнул:

— Поскольку существуют такие сильные точки притяжения, которые являются востребованными, популярными, и там ещё есть место для развития, стоит задуматься над созданием в них условий для дополнительного комфорта – возвести бассейны, ФОКи, новые корпуса.

Николай Емельянов положительно воспринял это предложение, отметив, что создание дополнительных учебных корпусов в детских лагерях можно рассматривать в качестве одного из приоритетных направлений развития.

По завершении обсуждения депутат Олег Петров («Единая Россия») также заявил о необходимости изучить потребности в лагерной инфраструктуре и предложить решения по её улучшению на юге и востоке Ленинградской области, где она развита меньше по сравнению с северными районами области.

Анастасия Игнатович, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области