Стали известны даты проведения фестиваля «Ночь света» в 2025 году

Тема фестиваля этого года – «ИГРА». Участники представят свои интерпретации игры как универсального способа взаимодействия человека с миром. От детских фантазий до сложных взрослых стратегий, от настольных игр до виртуальных реальностей – экспозиция позволит зрителям взглянуть на один из ключевых элементов человеческой природы.

Чего ждать от фестиваля?

В основную программу фестиваля войдут авторские работы взрослых художников, креативных студий и творческих команд. Это световые инсталляции, архитектурный мэппинг и интерактивные объекты, вдохновленные ландшафтами Гатчинского парка. Экспозиция формируется как из приглашенных проектов, так и из идей, поданных через open call.

На событии будут представлены 20 лучших проектов от участников Международного конкурс световых инсталляций, медиаарта и видеомэппинга. Конкурс организован командой фестиваля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ориентирован на молодых художников и команды. Он включает просветительскую программу, лабораторию «Город как медиатекст» под руководством Лизы Савиной и питчинг проектов.

Свои работы, созданные совместно с преподавателями и командой фестиваля, покажут студенты творческих факультетов вузов-партнеров, включая Школу дизайна НИУ ВШЭ, СПб ХПА им. А. Л. Штиглица, ИТМО и другие.

Как и в прошлом году, в рамках фестиваля будут реализованы арт-проекты дизайнеров освещения и среды, которые преобразят аллеи парка. Это уникальная возможность для дизайнеров выйти за рамки коммерческих задач и реализовать творческие идеи.

Фестиваль «Ночь света» – событие, в котором масштаб удивительным образом сочетается с камерной атмосферой. В прошлом году более 50 художников из пяти стран создали инсталляции, которые вписались в контекст Гатчинского парка, и 15 тысяч зрителей отправились в ночное путешествие по экспозиции длиной пять километров.

Директор фестиваля Ольга Аршанская отмечает: «Мы стремимся не только показывать работы признанных художников, но и способствовать появлению новых талантов. Молодые авторы получают ценный опыт и уверенность, а мы – смелые и неожиданные проекты».

Фестиваль «Ночь света» уже седьмой год открывает актуальное световое искусство для широкой публики, объединяя художников разных направлений и поколений. С каждым годом мероприятие становится масштабнее, привлекая зрителей и участников со всего мира.

Подробности – на официальном сайте фестиваля: www.gatchinanights.ru