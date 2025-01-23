«Педагогический Олимп» Ивана Ковшова

Напомним, гатчинская «художка» в конце минувшего года отметила свой 50-летний юбилей. Она по праву считается одной из лучших художественных школ Ленинградской области, из года в год выпуская будущих художников, дизайнеров, архитекторов, да и просто молодых людей с развитым творческим мышлением и чувством вкуса. В настоящее время здесь трудится и творит целая плеяда замечательных педагогов. Главная их задача – приобщить детей к миру изобразительного искусства и научить свободно развивать свои творческие способности. При этом каждый из преподавателей – талантливый художник со своим собственным почерком в искусстве. Показать личное мастерство таких педагогов и призван уникальный в своем роде конкурс «Педагогический Олимп».

Покорить эту вершину совсем не просто: из года в год «Педагогический Олимп» штурмуют сотни преподавателей школ искусств со всех концов Ленинградской области. Сложно, но возможно – если есть талант, трудолюбие и, конечно же, любовь к детям.

«Смотрел, как занимаются старшие»

Живописные и акварельные работы молодого педагога из Гатчины Ивана Ковшова покорили жюри «Педагогического Олимпа» своим профессионализмом. Ивану Юрьевичу всего 26 лет. Можно сказать, что 18 из них были отданы художественной школе: поначалу в качестве ученика, а потом уже как того, кто воспитывает своих собственных учеников.

Иван Ковшов считается одним из самых талантливых учеников художника и педагога, директора Сиверской детской школы искусств Александра Ефимовича Златкина. Своего первого учителя Иван Юрьевич вспоминает с большой любовью и уважением.

В художественное отделение Сиверской детской школы искусств Иван Ковшов пришел, когда учился во втором классе общеобразовательной школы. Среди его первых впечатлений – занятия в общем классе вместе со старшеклассниками и будущими абитуриентами художественных вузов.

- Я был самым маленьким среди них, – вспоминает он. – В первое время я смотрел, как занимаются старшие ребята, как они делают натюрморты или рисуют гипсовые головы, готовясь к поступлению в вуз. Для меня было потрясением, что кто-то может делать так красиво, и мне самому очень захотелось научиться этому. Художественная школа всегда была для меня таким местом, где я чувствовал себя в безопасности, и в то же время, где я мог заниматься тем, что мне очень близко и по душе.

Художественную школу Иван Ковшов окончил в девятом классе, но уже в десятом вернулся обратно, потому что понял, что хочет заниматься искусством и дальше. Вернулся и начал готовиться к поступлению в вуз под руководством Александра Златкина.

«В армии все время рисовал»

После школы Иван Ковшов поступил на факультет изобразительного искусства в Санкт-Петербургский педагогический университет им. А.И. Герцена, успешно окончив его в 2020 году.

- Поначалу не думал всерьез, что буду работать педагогом, – улыбается он. – У меня даже в голове как-то не укладывалось, что кто-то будет меня называть Иваном Юрьевичем.

После вуза вернулся в Сиверскую школу искусств – уже как преподаватель, но через пару месяцев был призван в армию.

- В армии повезло – все время там рисовал: и в учебке, и во время службы, – рассказывает художник. – Расписывал стены в клубе нашей части в Петербурге, делал тематические инсталляции, наброски и зарисовки для сослуживцев. Когда служил в Калининграде, с утра до вечера делал копии картин для нашей роты. Скопировал много классических картин, портретов, работ военной тематики художника Николая Бута. Делал акварельные портреты ребят во время работы. Работал в основном простым карандашом и акварелью. Понял, что работа с акварелью пошла, когда копировал Рубенса...

«Мне это безумно нравится!»

Вернувшись из армии, Иван Юрьевич продолжил преподавание в детской художественной школе города Гатчины. Сейчас молодой художник ведет третий класс «художки» и уже привык к тому, что его называют по имени и отчеству.

- Это работа моей мечты! – признается художник. – Оказавшись в школе в качестве преподавателя, я понял, что мне это безумно нравится. Мне нравится работать с детьми, обучать их тому, что знаешь сам, особенно когда чувствуешь, что ребенок мотивирован и ему это действительно нужно. И чем дальше, чем сложнее в плане обучения, тем интереснее и для меня самого. Конечно, помогает и близость по возрасту с детьми. Я могу понять все, о чем они говорят.

Как считает Иван Ковшов, обладать определенным талантом, конечно, важно. Каждый ребенок талантлив по-своему, но, чтобы стать художником, нужно много и упорно трудиться.

- Без труда – никуда, – говорит педагог. – Чем больше человек работает, тем сложнее и лучше становятся его работы. Умение трудиться обязательно окупится, иногда даже случайным образом, неожиданно для самого человека. Человек может в подростковом возрасте учиться в художественной школе, а потом отойти от творчества, выбрав другую профессию. Но то, что он получил там, уже ему принадлежит. Уже потом, спустя годы, все может перемениться. К человеку может прийти вдохновение, и он опять захочет творить. И все, что он знал, умел и нарабатывал, обязательно откликнется. Ничего не проходит зря.

«Вдохновение приходит во время работы»

Сложно быть хорошим педагогом, не будучи хорошим художником. Наверное, об этом и вся премия «Педагогический Олимп», которая помогает нам увидеть преподавателей с другой их стороны. И эта сторона не менее интересна.

Как художник Иван Ковшов работает в разных техниках, отдавая предпочтение акварели и масляной живописи. Жанры тоже самые разные: классический портрет, пейзаж, натюрморт. И темы тоже вдохновляют разные. Главное, чтобы в увиденном была какая-то «изюминка», что-то, что может зацепить и заставить захотеть художника выразить суть увиденного.

- Если что-то зацепило, ни о чем другом думать не могу – только о том, как бы воплотить задуманное в реальность, – признается Иван Юрьевич. – Вдохновить может все что угодно. С другой стороны, ко мне вдохновение всегда приходит во время работы. Мне нравится сам процесс, нравится свое состояние, когда я тружусь. И само по себе это очень вдохновляет.

Как говорит художник, в портрете для него главное схватить характер, прикоснуться к сути человека. В пейзажах он чаще всего предпочитает отталкиваться от какого-либо архитектурного объекта. Отдельная история с натюрмортами, «героями» которых часто становятся вещи «с историей».

- В последнее время я начал заниматься коллекционированием старинных предметов, – говорит Иван Ковшов. – Мама привезла несколько семейных реликвий из своего родного дома. Среди них – кузовок, лапти, которые будто под меня сделаны, и ходить в них, кстати, удобно. Во время путешествия в Плёс купил у одного художника старинную крынку и был просто счастлив. Я очень ценю такие вещи с историей и люблю включать их в свои натюрморты.

Несмотря на двойной Гран-при в последнем «Педагогическом Олимпе», восхождение на настоящие вершины для молодого художника и педагога только начинается. Просто потому, что впереди у Ивана Ковшова – целая жизнь. Но уже сейчас можно оценить его мастерство, полюбовавшись его работами, например, на юбилейной выставке в детской художественной школе города Гатчины. А работы эти и правда очень хороши – и в масле, и в акварели. Кстати, рядом с картинами Ивана Ковшова можно увидеть и работы его учеников, и они тоже очень любопытны, учитывая возраст юных художников.

Юлия Лысанюк