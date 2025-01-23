У СПК «Кобраловский» - серебро в Москве
В Москве на выставке «АГРОС» подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучший силос/сенаж 2024года». У гатчинских аграриев – второе место.
Рубрики: Сельское хозяйство
На выставке «АГРОС – 2025» объявили имена победителей конкурса на лучший зерновой сенаж. У ленинградских аграриев – три медали.
СПК «Кобраловский» Гатчинского района занял 2-е место в номинации «Лучший злаковый сенаж».
Племзавод «Рабитицы» Волосовского района занял 1-е и 3-е места.
Хорошая кормовая база, наряду с передовой племенной работой, современными условиями содержания, стабильной господдержкой — слагаемые успеха производителей молока Ленинградской области.
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