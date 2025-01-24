Архитектурный атлас Гатчины: от Смоленских до Ингербургских ворот

Проект музея города Гатчины «Архитектурный атлас Гатчины до 1917 года» стартовал в 2020 году. Первая часть «Архитектурного атласа Гатчины» знакомит читателя с тремя улицами исторического центра Гатчины: Соборной, Красной и улицей Горького. Вторая книга посвящена одной из старейших улиц города – улице Чкалова.

Первые два выпуска стали совместным проектом музея города Гатчины и ГМЗ «Гатчина» (при поддержке комитета по культуре и туризму Гатчинского района). Руководитель проекта – директор музея города Екатерина Потоцкая, автор книг – бывший научный сотрудник музея Александр Белик. В создании атласов также принимали участие методисты городского музея и работники музея-заповедника «Гатчина».

Составители Атласа провели кропотливую исследовательскую работу с анализом исторических карт города конца XVIII – начала ХХ веков. В Атласе использованы материалы Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург), ГМЗ «Гатчина», Ленинградского Центрального государственного исторического архива. Основу книги составили чертежи XIX – начала ХХ веков, на которых изображены фасады домов, выполненные петербургскими архитекторами А.М. Байковым, Л.М. Харламовым, Н.В. Дмитриевым, Л.Ф. Шперером и другими известными зодчими. Большинство чертежей фасадов домов, имеющих художественную и историческую ценность, публикуются впервые.

Третий выпуск «Архитектурного атласа Гатчины» знакомит читателя с главной магистралью исторического центра Гатчины – проспектом 25 Октября (старые исторические названия – Порховская дорога, Двинская дорога, Смоленская дорога, проспект Императора Павла I, с 1780-х годов – Большой проспект).

Большой проспект всегда был и остается до наших дней центром города. Для строительства в Гатчине вообще, и особенно для застройки Большого проспекта, характерно создание архитектурных ансамблей, которые отличаются единством стиля и строгими планами. В 1799 году возник единый план, по которому все дома главной магистрали города должны быть непременно каменными, с торговыми лавками на первых этажах.

Застройка Большого проспекта началась в 1790-х годах. Здесь строили свои дома довольно обеспеченные обыватели: купцы, чиновники, мещане. Так появились первые каменные двухэтажные дома с лавками на первых этажах. На пересечении с дорогой к Гатчинскому дворцу на площади Коннетабля был построен обелиск. В 1830–1832 годах архитектором В.А. Глинкой в северной части проспекта были возведены каменные Ингербургские ворота, а в южной части – Смоленские (Двинские) ворота.

На Большом проспекте расположились главные общественные здания, определяющие современный архитектурный облик Гатчины: ансамбль Госпитального городка, здание Полицейского управления, Сиротский институт, Мариинская женская гимназия, лютеранская кирха, Красные казармы.

В 1896 году Большой проспект стал называться проспектом императора Павла I. Время, люди, пожары и войны не пощадили уникальный облик главной улицы Гатчины, но многое сохранилось и продолжает радовать нас сейчас.

Новый выпуск Архитектурного атласа получился замечательным. В него вошло более 80 иллюстраций фасадов домов, которые располагались в разные времена на нынешнем проспекте 25 Октября. Каждая иллюстрация сопровождается короткой информацией (год постройки и имя архитектора).

При создании Атласа сотрудники музея города Гатчины провели огромную исследовательскую работу в архивах, и не только с точки зрения визуализации зданий, но и с точки зрения соотнесения императорских фасадов с современными адресами. Благодаря ему можно смело прогуляться по дореволюционной Гатчине, чтобы увидеть, как изменились дома, что осталось, а чего уже нет, как жили разные сословия людей. Каждая иллюстрация в книге сопровождена QR-кодом, при активации которого открываются карты Google. Благодаря этому можно узнать, где именно находится или находился данный объект, дойти до него и увидеть все своими глазами.

- Огромное спасибо за такой щедрый подарок! – говорит гатчинский краевед и историк Андрей Бурлаков. - Проделан просто гигантский научный труд, основанный на работе с документами, картами, архивами. Это очень важная книга о нашем городе и его истории. Для меня этот Атлас стал уже настольной книгой, и я часто к нему обращаюсь в своей работе. Но важны не только дома, но и упомянутые в книге персоналии. Сколько здесь интересных исторических имен! Уверен, этот книжный проект станет очень мощной подпиткой для нашей будущей истории.

Как рассказала Екатерина Потоцкая, новое издание было подготовлено на средства из доходов от предпринимательской деятельности МБУ «Музей города Гатчины».

- Третий выпуск завершил первый этап нашего проекта, – говорит Екатерина Алексеевна. - У нас есть перечень тех материалов, которые описывают новые кварталы, то есть все, что было построено до начала ХХ века за ул. Багговутовской (ныне ул. Карла Маркса). Это довольно дорогой проект, тем более что сейчас мы можем рассчитывать только на свои силы. Мы надеемся, что работа над Архитектурным атласом будет продолжена.

«Архитектурный атлас Гатчины до 1917 года» можно приобрести в музее города Гатчины и в ГМЗ «Гатчина».

Юлия Лысанюк