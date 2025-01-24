Ленобласть развивает инженерное образование

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в выездном совещании в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете под руководством помощника президента России, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.

«Развиваем инженерное образование и профориентацию школьников под кураторством помощника президента России, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.

В Шлиссельбурге открыли два новых морских технических класса. На очереди — Новая Ладога и Сосновый Бор. На специальное оснащение каждого выделяем по 10 миллионов рублей. Есть задача довести общее количество специализированных классов до 20.

В судостроительном кластере региона — больше 20 компаний, и кадровая политика здесь — вопрос безопасности страны. Для соответствия качества и оснащенности ступени среднего образования запустили программу модернизации и технического переоснащения Техникума водного транспорта и Выборгского политехнического техникума», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Как отметили на совещании, важнейшим условием достижения технологического суверенитета является увеличение количества ученых, исследователей и разработчиков, инженеров. Вопросы обеспечения качества подготовки кадров имеют одно из приоритетных значений. Для этого необходима трансформация системы инженерного образования и среднего образования. Также важным является снижение сроков разработки новой техники, устранение препятствий для промышленного внедрения новых отечественных технологий, обеспечение государственной поддержки эффективного внедрения новых технологических решений.