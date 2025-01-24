Найдено старинное изображение усадьбы «Рождествено»

Как сообщают сотрудники музея-усадьбы, в прошлом году старинная картина была обнаружена на аукционе. И все сложилось наилучшим образом - картина приехала в Рождествено.

Для подтверждения подлинности живописная работа была отправлена на исследование специалистам Международного центра реставрации. После обследования самого предмета и изучения представленных музеем документов и фотографий было вынесено экспертное заключение, что предмет представляет несомненную историческую ценность как впервые обнаруженное произведение с изображением усадьбы Рождествено XIX века в технике масляной живописи.

На картине изображена усадьба Рукавишниковых-Набоковых. Лестница, спускающаяся с холма от дома, ведет к мосту через реку и шоссе. Из примечательных деталей — фигурки возничего и дамы под ярко-желтым зонтиком, вазы с цветами мосту, беленые столбики вдоль тропинок на холме.

По словам сотрудников музея-усадьбы «Рождествено», картина будет отправлена в мастерскую реставрации живописи, где получит необходимый уход. После открытия новой экспозиции в музее-усадьбе увидеть картину сможет каждый посетитель.