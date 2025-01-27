Первые шаги к безопасности

Цель мероприятия - познакомить детей дошкольного возраста с основами безопасного поведения в случае возникновения пожара и научить их важным правилам, которые могут помочь избежать опасных ситуаций.

В начале занятия инспектор рассказала детям о своей работе, используя простые и понятные для малышей термины. Светлана Коробова объяснила, что такое пожар и какие опасности он может вызвать. Чтобы сделать занятия более увлекательными, инспектор использовала картинки и яркие плакаты, иллюстрирующие основные правила безопасности.

Дети с большим интересом слушали о том, как правильно действовать в случае возникновения пожара. Инспектор акцентировала внимание на важности быстрой эвакуации, а также на том, как вести себя, если они увидят дым или огонь. Она объяснила, как вызывать помощь, позвонив по номеру 101, и обязательно сообщить взрослым о любой опасной ситуации.

Одним из самых запоминающихся моментов занятия стала игра, в которой дети смогли на практике применить полученные знания. Инспектор предложила ребятам разыграть сценку, где кто-то обнаруживает пожар и должен грамотно обратиться за помощью. Ребята с удовольствием включились в процесс, проявляя креативность и активность.

Кроме того, Светлана Коробова рассказала детям о простых способах предотвращения пожаров: не оставлять включенные электроприборы без присмотра и не играть с огнем. Она подчеркнул, что соблюдение этих правил очень важно для безопасности их домов и здоровья близких.

Занятие завершилось викториной, в которой детям были предложены вопросы на тему пожарной безопасности. В конце мероприятия каждый ребенок получил памятку с основными правилами поведения при пожаре, что позволило закрепить полученные знания.