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Письма в блокадный Ленинград

26 января 1944 года в ходе Красносельско–Ропшинской операции город Гатчина был освобожден от фашистских захватчиков. А 27 января 1944 года солдаты Красной армии освободили Ленинград. 900 дней мук и слёз, горестей и смертей, надежд и тревог, труда и борьбы.

Рубрики:  Общество

В этот день мы отдаем дань памяти погибшим защитникам Ленинграда. Мы преклоняемся перед их мужеством. Мы говорим спасибо за жизнь. 

Накануне этой даты, 24 января, в рамках акции «Письмо в блокадный Ленинград», организованной коллективом и учащимися Пламенской школы совместно с Сяськелевской ДШИ, прошел вечер памяти «Я напишу письмо в блокадный Ленинград». Лейтмотивом стали видеосюжеты, в которых школьники, наши современники, обращались к жителям блокадного Ленинграда.  Их письма были разными: от сочувствия к тому, что пришлось пережить ленинградцам до рассказов о нашей современности, о достижениях науки и техники. Письма дополняли тематические номера учащихся школы искусств. 

Зал был переполнен зрителями, но тишина, в которой проходил  вечер, была доказательством того, что каждый погрузился в атмосферу памяти, скорби и гордости за наш непокоренный Ленинград.  Ярким дополнением к мероприятию стала книжная выставка-память, подготовленная Сяськелевской сельской библиотекой. На выставке были представлены книги, повествующие о событиях тех лет, о защитниках города, о Дороге жизни, а также воспоминания очевидцев, переживших тяжелое блокадное время и о стойкости жителей Ленинграда.

Вечная память Героям!

Н.К. Кирилина