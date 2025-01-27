Письма в блокадный Ленинград

В этот день мы отдаем дань памяти погибшим защитникам Ленинграда. Мы преклоняемся перед их мужеством. Мы говорим спасибо за жизнь.

Накануне этой даты, 24 января, в рамках акции «Письмо в блокадный Ленинград», организованной коллективом и учащимися Пламенской школы совместно с Сяськелевской ДШИ, прошел вечер памяти «Я напишу письмо в блокадный Ленинград». Лейтмотивом стали видеосюжеты, в которых школьники, наши современники, обращались к жителям блокадного Ленинграда. Их письма были разными: от сочувствия к тому, что пришлось пережить ленинградцам до рассказов о нашей современности, о достижениях науки и техники. Письма дополняли тематические номера учащихся школы искусств.

Зал был переполнен зрителями, но тишина, в которой проходил вечер, была доказательством того, что каждый погрузился в атмосферу памяти, скорби и гордости за наш непокоренный Ленинград. Ярким дополнением к мероприятию стала книжная выставка-память, подготовленная Сяськелевской сельской библиотекой. На выставке были представлены книги, повествующие о событиях тех лет, о защитниках города, о Дороге жизни, а также воспоминания очевидцев, переживших тяжелое блокадное время и о стойкости жителей Ленинграда.

Вечная память Героям!

Н.К. Кирилина