Пожаров – меньше, засоров – больше

150 кг асфальта …в канализации

Чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением подачи коммунальных ресурсов, не было, однако возникали определенные трудности в работе коммунальных систем. Одной из таких проблем стало большое количество засоров канализации. В общей сложности было зафиксировано 19 засоров в Новом Свете, в Тайцах и Сиверском, где пришлось менять фекальный насос. Основной причиной этих аварий стала, мягко говоря, ненадлежащая эксплуатация канализационной системы населением. Например, из центрального коллектора в Новом Свете было извлечено около 150 кг асфальта, что и привело к его засорению и выходу из строя насосов.

Другой бедой новогодних праздников стало отключение электроэнергии, что приводило к нештатным ситуациям с подачей воды из-за выхода из строя глубинных насосов. Проблемы с водоснабжением были зафиксированы в деревне Старые Низковицы, в Сиверском, в Борницком Лесу, где пришлось менять глубинный насос, и в Терволово.

Личный состав коммунальных служб привлекался к работе в штатном режиме, за исключением устранения аварий на канализационной системе в Новом Свете 4 и 7 января. Как было отмечено на комиссии, необходима активная разъяснительная работа с населением: что можно сбрасывать в канализацию, а что нельзя.

Покатушки на ватрушках

В период новогодних праздников основная деятельность Гатчинской КМБ сосредоточилась на оказании скорой медицинской помощи в связи с разными происшествиями. Люди обжигались, получали колотые раны и ушибы, катались на ватрушках, цепляясь за машины.

Ежедневно в больницу обращалось от 60 до 70 человек, а в пиковые дни число обращений достигало 350. Из них более половины составляли вызовы по поводу острых состояний. На линии дежурило от 22 до 24 медицинских бригад. 31 декабря и 1 января преобладали падения, травмы и ожоги. После 3 января стали поступать обращения с жалобами на гастрит и заболевания, связанные с употреблением алкоголя.

В два раза увеличилось количество вызовов по подозрению на коронавирусную инфекцию. Однако при проверке многие из этих случаев оказались обычными респираторными заболеваниями.

Особую озабоченность травматологов вызывает катание детей на санках и тюбингах – так называемых «ватрушках». Несмотря на кажущуюся мягкость этих приспособлений, столкновения и вылет из них могут привести к серьезным травмам. В праздники ежедневно регистрировалось несколько случаев таких травм у детей. Медики предупреждают: катание детей на санках и ватрушках без присмотра взрослых – недопустимо.

Чтоб горел свет, а не здания

Что касается пожаров, то в этом году праздники прошли достаточно спокойно: гатчинские пожарные 14 раз выезжали на тушение, что в два с половиной раза меньше, чем в прошлом году. Основная масса возгораний произошла в жилом фонде – горели дома, бани, сараи по причине неосторожного обращения с электроприборами и неисправностью печного отопления. В результате один человек получил травмы средней степени тяжести, и один – на пожаре в Тайцах – погиб.

Рассмотрев все вопросы повестки дня, комиссия рекомендовала отделу надзорной деятельности и профилактической работы и главам территориальных управлений регулярно проводить профилактику в сфере пожарной безопасности: беседовать с населением, размещать соответствующие материалы и делать периодические подомовые обходы в частном секторе.

Руководителям энергоснабжающих организаций Гатчинского округа надлежит бесперебойно подавать электроэнергию для функционирования предприятий и нужд населения, а в случае возникновения нештатной ситуации сократить время устранения аварийного отключения электричества.

В завершение комиссия утвердила план работы на текущий год.

Андрей Соколов