«Слава, которой не будет конца!»: Торжественно-траурная церемония в Зайцево

В церемонии приняли участие порядка 700 человек, в том числе Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин, депутат Госдумы Ольга Занко, Руководитель Ленинградского регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов, координатор федерального партийного проекта «Историческая память», Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, Советник Губернатора Ленинградской области, председатель Ленинградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрий Олейник, депутаты Законодательного собрания Ленобласти, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Татьяна Толстова, представители Ленинградского регионального исполнительного комитета Партии, общественные организации, представители федеральных силовых структур и ветераны Великой Отечественной войны каждого района Ленинградской области.

В своем выступлении губернатор отметил значимость двух январских памятных дат: 18 января, когда была прорвана блокада Ленинграда, и 27 января, когда город был полностью освобожден от вражеской осады. Он также акцентировал внимание на том, что эти события являются символами мужества и стойкости ленинградцев, а память о них необходимо бережно хранить для будущих поколений.

«Год назад был открыт этот уникальный мемориал, посвященный мирным жителям Советского Союза, ставшим жертвами геноцида нацистов и фашистов во время Великой Отечественной войны. Церемонию открытия провели президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мемориал увековечивает память мирных граждан, которые погибли в годы войны. Это люди, жестоко замученные, расстрелянные, повешенные, умершие от голода и холода на оккупированных территориях, в блокадном Ленинграде и в концентрационных лагерях», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Сергей Бебенин особо отметил величие подвига жителей блокадного Ленинграда.

«Сегодня вся Россия разделяет с нами эту героическую и скорбную дату, когда Ленинград окончательно освободился от фашистской блокады и вновь соединился с большой землей. Это уникальное событие, не имеющее аналогов в мировой истории. Солдаты и мирные жители, несмотря на голод, отсутствие воды, электричества, суровые морозы и жару, ценой своих жизней сумели защитить город Ленинград!», — подчеркнул Сергей Бебенин.

В ходе торжественно-траурной церемонии, организованной у мемориала в Зайцево в ознаменование 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, участники почтили память погибших, возложив цветы к подножию памятника. Этот акт стал символом уважения и благодарности за героизм и стойкость жителей города-героя.

Сохранение исторической памяти является ключевым элементом Народной программы партии «Единая Россия». Память о прошлом напоминает нам о важности мира, достигнутом огромной ценой. Забота о сохранении этой памяти важна, и поможет предотвратить повторение трагических ошибок прошлого.