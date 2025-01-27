В Гатчине отключат воду и отопление 28 января
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе, с 09.00 28.01.2025г. до окончания работ будет прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения по следующим адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина:
ул. Бородина, д.2, 7, 9, 15, 23, 29,
пер. Рыбачий, д. 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8/1, 9, 10, 12/17, 16а,
пер. Амурский, д. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
ул. Глинки, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 12, 15, 19/11
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ по устранению утечки на сетях водопровода по адресу: г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.14 28.01.2025г. с 09:00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 14.
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