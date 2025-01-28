Более 200 молодых людей приняли участие в лыжном походе в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Мероприятие ознаменовало старт Всероссийской акции «Время открытий» проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие» от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и Движения Первых. В поход отправились более 200 школьников, студентов и представителей турклубов, которые попробовали себя в роли бойцов – участников наступательной операции «Январский гром», в ходе которой 81 год назад советские войска уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку фашистов и отбросили врага на 100 километров от города. Компанию лыжникам составили известные спортсмены и олимпийские чемпионы: Елена Вяльбе, Наталья Воробьева и паралимпиец Сергей Александров.

Для ребят была организована образовательная программа. На мастер-классах от наставников они освоили шесть походных ролей: разведчика, военного корреспондента, исследователя из научного полка, медика, члена агитбригады и хранителя землянок. А на военно-исторической лекции молодые люди узнали об основных этапах операции «Январский гром».

«В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно важно передавать молодому поколению смыслы и ценности, которые несут в себе события тех лет. Одним из способов еще ближе познакомить ребят с подвигом защитников нашей Родины является осмысленный походный туризм, который активно развивают программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и Движение Первых. В этом году в рамках нашей акции «Время открытий» состоится 11 массовых всероссийских походов, приуроченных к важным для страны датам, – среди них День Победы, День космонавтики, День народного единства. Старт акции был дан в Ленинградской области, где школьники и студенты почтили память героев-освободителей и погрузились в события прорыва блокады», – рассказала руководитель программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.

Объединившись в отряды, лыжники поучаствовали в иммерсивной игре-квесте в походном формате, во время которой применили полученные навыки командного взаимодействия на снежной трассе.

«Подвиг жителей блокадного Ленинграда навсегда останется символом мужества, стойкости и несокрушимости духа нашего народа. Он – нравственный ориентир для нынешних и будущих поколений российской молодёжи. «Операция «Январский гром», в честь которой назван поход Первых, стала ключевым событием полного освобождения города от фашистской блокады. Наш лыжный поход — не просто спортивное мероприятие, это символ преодоления трудностей и стремления к победе, это возможность собрать сообщество единомышленников, готовых быть вместе и поддерживать друг друга, так, как это делали наши героические предшественники», – отметил председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Участники СВО провели для походников мероприятия по начальной военной подготовке, после чего молодые люди потренировались в выполнении боевых задач – прорыве блокады и окружении группировки противника, поддержки наступления и захвате ключевого объекта инфраструктуры. Самым зрелищным событием дня стала массовая реконструкция боя времен Великой Отечественной войны с использованием исторической военной техники.

«Сегодня особенно важно поддерживать спортивное и патриотическое воспитание молодежи. И делать это нужно не в виде нравоучений, а в простой и доступной форме, вовлекая ребят в интересные активности. Сегодня всероссийская акция «Время открытий» стала отличным примером того, как можно прививать физическую культуру и приобщать детей к истории великих побед нашей страны без назиданий. Знание этой истории помогает нам помнить о героизме предков и вдохновляет на новые достижения», — прокомментировала олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

«В этом походе я участвую не только как паралимпиец, но и как человек, который верит в силу воли, духа и стремления к победе. Все эти качества были у наших героев-защитников, которым посвящена сегодняшняя акция. Я хочу обратиться к юному поколению, к тем, кто только начинает свой путь в жизни, к тем, кто мечтает о победах, больших и малых. Воля и оптимизм — это то, что может привести вас к успеху, независимо от обстоятельств. Ваши решительность и настойчивость — залог будущих достижений. Истинная сила заключается не в физических возможностях, а в нашем желании преодолевать преграды и достигать поставленных целей», — добавил паралимпийский чемпион Сергей Александров.

Участие в событии также приняли депутат Государственной Думы РФ Ольга Занко и председатель Комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

«Для Ленинградской области сегодняшняя дата особенно важна. Гордимся, что современная молодежь помнит и чтит нашу историю, нашу память. Сегодняшний лыжный поход еще раз доказал это. Спасибо всем участникам и партнерам за это мероприятие», — рассказала председатель Комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Поделились своими впечатлениями о походе и участники мероприятия. Ребята рассказали о том, что узнали много нового об истории нашей страны.

«Мероприятие очень интересное! Кроме впечатляющих рассказов об истории Блокады Ленинграда, произвели впечатление физические активности такие, как сборка автомата и стрельба по мишеням. Больше всего понравилось прохождение трассы на лыжах», — рассказал ученик Кудровской школы № 3 Сергей Буикли.

А для некоторых ребят участие в подобных походах оказалось далеко не первым.

«Я не первый раз участвую в подобных мероприятиях. Здесь мне очень понравилось, особенно впечатлил лыжный поход. Правильно, что проводят такие акции, потому что надо помнить свою историю», — поделилась эмоциями ученица школы №500 Пушкинского района Арина Розанова.