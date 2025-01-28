Президент России вручил первые медали в честь 80-летия Победы

«Для нас, ленинградцев, 27 января 1944 года — особая дата. Её чтут в каждой семье, чьи родные прошли через страшные, немыслимые испытания блокады. Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осаждённого города», — обратился к гостям президент России Владимир Путин.

«Год защитников Отечества объединяет всех, кто оберегал Россию и сейчас отстаивает интересы Родины. Вместе со мной — Василий Иванович Полулях, Анастасия Федоровна Гарбуз и Вадим Львович Марголин — ленинградцы, блокадники: солдат, медсестра и юнга Великой Отечественной войны. Пока мы храним память о подвиге — мы знаем цену мира. С Днём полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!» — поздравил Александр Дрозденко.

Медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» из рук президента получили семь человек — они стали первыми, кто удостоился этой награды. В будущем юбилейную медаль вручат всем фронтовикам, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, отметил Путин.

До концерта Владимир Путин и Александр Дрозденко посетили мемориал «Невский пятачок». На плацдарме сражался и был ранен отец Президента России ― Владимир Спиридонович Путин. Глава государства традиционно возлагает цветы к мемориалу в памятные дни, связанные с блокадой Ленинграда.

Александр Дрозденко вместе с ветеранами и молодежью в Зайцево возложил цветы к Вечному огню на мемориале, посвященном мирным жителям СССР, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В этот день также состоялась встреча Александра Дрозденко с председателями ветеранских организаций, на которой обсуждались вопросы здравоохранения, поддержки различных слоев населения, а также строительство и расширение мемориального комплекса, посвященного мирным жителям СССР.