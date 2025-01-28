Впервые в истории Гатчины Макаровские чтения пройдут в формате диалога с горожанами

Удивительно? На самом деле нет: дело в том, что в огромном музее-заповеднике множество подразделений. Сфера ответственности у каждого своя, но работать и развиваться в отрыве друг от друга невозможно. Вот почему один из дней работы Макаровских чтений посвящен докладам коллег - научных сотрудников и хранителей, реставраторов и музейных педагогов, методистов и сотрудников садово-паркового отдела. Докладчики рассказывают об итогах работы и планах на ближайшее будущее, о достижениях и сложностях, о том, что необходимо исправить или улучшить. А второй день чтений отдан научным изысканиям, и в нем принимают участие не только сотрудники Гатчинского дворца, но и других музеев. Автор идеи проведения чтений, директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Юрьевич Панкратов, недаром посвятил мероприятие Владимиру Кузьмичу Макарову, одному из первых руководителей Гатчинского дворца. Бережное хранение исторического наследия, слаженная работа коллектива музея и ее результат, который очевиден для всех, и в первую очередь для посетителей – такими были главные принципы работы Гатчинского дворца сто лет назад и такими они остаются сейчас.

Сегодня музей-заповедник – не просто главная жемчужина Гатчины, но и огромная организация, которая во многом влияет на жизнь горожан. Поэтому 18 февраля 2025 года один из дней работы Макаровских чтений впервые пройдет в форме диалога с жителями города. Музей-заповедник предлагает не только заслушать доклады своих сотрудников о работе дворцов и парков, но и задать им вопросы. Мы готовы к тому, что разговор может получиться серьёзным и непростым. Главное, чтобы он оказался конструктивным.

Мы объявляем конкурс вопросов: их могут задавать как частные лица, так и представители СМИ и общественных организаций Гатчины. Авторы самых актуальных вопросов получат приглашения для участия в Макаровских чтениях 18 февраля. Конкурс стартует 28 января и заканчивается 5 февраля 2025 года. Вопросы принимаются по адресу press@gatchinapalace.ru

Фото Ольги Фирсовой