Бизнес-омбудсмен провела приём в Гатчине

Площадки МФЦ традиционно являются местом для таких приемов.

Обращения заявителей касались:

∙ Недоимки по налогам за экспедиторскую деятельность;

∙ Несогласия с уведомлением об изъятии имущества для муниципальных нужд;

∙ Несогласия с расторжением договора аренды с Росимуществом;

∙ Оспаривания решения Росприроднадзора в суде об экологическом сборе;

∙ Оспаривания решения главного государственного ветеринарного инспектора о проведении профилактического визита.

Бизнес-омбудсмен Елена Рулева отметила важность каждого обращения и необходимость уделять должное внимание проблемам бизнеса. Несколько вопросов были разрешены практически сразу. Тем не менее, существует ряд более сложных проблем, которые требуют тщательной проработки и поиска решений.

Также прозвучали слова благодарности от одного из предпринимателей, столкнувшегося с проблемой камеральной налоговой проверки. Благодаря налаженному и эффективному взаимодействию между Уполномоченным, налоговыми органами и самим предпринимателем удалось найти решение, которое удовлетворило все стороны. Это свидетельствует, насколько важно вовремя обратиться за защитой своих интересов!