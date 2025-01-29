Эксперты рассказали, какие льготы и выплаты полагаются многодетным в 2025 году

В перечень федеральных льгот, например, входит налоговый вычет на детей, размер которого составляет 6 тысяч рублей на третьего и последующего детей. Также многодетная семья может получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита, а еще - дополнительный налоговый вычет на имущество, предполагающий освобождение от уплаты налога на один объект и налоговый вычет на землю, если ее размер превышает шесть соток. В случае, если он меньше, то налог не взимается. Если в такой семье есть дети в возрасте до 12 лет, то отпуск родителям должен предоставляться в любое время. Женщина, которая воспитывает троих и больше детей, получает право на досрочную пенсию при условии, что у нее накоплен пятнадцатилетний трудовой стаж.

Регионы устанавливают дополнительные меры поддержки многодетным семьям, следуя рекомендациям, которые даны в указе президента, уточнила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Это могут быть, например, бесплатные лекарства для детей в возрасте до шести лет по рецептам врачей, прием в детский сад в первоочередном порядке, для школьников - бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, бесплатное питание, обеспечение школьной и спортивной формой. Также в числе рекомендованных регионам мер поддержки для многодетных - льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30 процентов от установленного размера оплаты, содействие в улучшении жилищных условий и предоставление земельных участков, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры.

Регионы вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей, а также устанавливать дополнительные меры социальной поддержки для них, говорит эксперт. Так, например, в Москве льготы предоставляются многодетным семьям до тех пор, пока младшему не исполнится 16 лет, а если он обучается в образовательном учреждении, то до его совершеннолетия, а в Московской области право на них прекращается, как только старшему из последних троих детей исполняется 18, а если он продолжает обучение по очной форме, то при достижении им 23 лет.

Между тем, многодетные имеют право на меры поддержки, которые положены всем семьям с детьми, напомнила руководитель юридического департамента компании "Эгро-Трейд" Анастасия Громакова. Например, они также получают единовременное пособие при рождении ребёнка. С 1 февраля 2025 года его размер составит 24 627 рублей. На третьего и последующего ребенка многодетная семья может получить материнский капитал, если он не выдавался на второго. С 1 февраля максимальная общая сумма материнского капитала составит 833 тысячи рублей. Также многодетные имеют право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. А если женщина признаётся малообеспеченной, она вправе оформить единое социальное пособие на каждого ребёнка в возрасте до 17 лет. Сумма выплаты может составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума.

Число многодетных семей в России в 2024 году составляло более 24,5 млн, всего в них воспитывалось около 30 млн детей, уточнила эксперт Борисова. Она также обратила внимание, что сегодня семья получает статус многодетной после того, как в ней появляется третий ребенок. И этот статус закрепляется за ней навсегда. Он не исчезает по мере взросления детей, однако льготы и выплаты будут корректироваться по мере взросления детей.

Елена Манукиян, «Российская газета»