Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

30.01.2025 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Пудость: ул. Новая. Фабричная, 

д. Алапурская, 

д. Покизенпурская,

 Сад-во «Пудость».       

 

30.01.2025 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны: ул. 30 лет победы, ул. Садовая.

          

30.01.2025 с 10:00 до 16:00

Веревское СП:

д. Ижора, 

п. ж/д ст. Верево,

д. Малое Верево, 

промзона у ж/д станции Старое Мозино.  

 

С 29.01.2025 с 10:00 по 31.01.2025 до 17:00 

Сусанинское СП:

п. Сусанино.