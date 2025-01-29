Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
30.01.2025 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Пудость: ул. Новая. Фабричная,
д. Алапурская,
д. Покизенпурская,
Сад-во «Пудость».
30.01.2025 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны: ул. 30 лет победы, ул. Садовая.
30.01.2025 с 10:00 до 16:00
Веревское СП:
д. Ижора,
п. ж/д ст. Верево,
д. Малое Верево,
промзона у ж/д станции Старое Мозино.
С 29.01.2025 с 10:00 по 31.01.2025 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Сусанино.
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