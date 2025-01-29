Гатчинские самбисты – победители Первенства Ленобласти

Воспитанники спортивного клуба «Гатчина» завоевали две золотые медали.

Мария Проценко победила в четырех поединках. Финальный бой был особенно тяжелым, однако Мария смогла выиграть его со счетом 2–0 у более опытной соперницы. Итог – Мария Проценко стала победительницей Первенства в своей категории. Это дало ей право войти в основной состав сборной команды Ленинградской области.

Илья Михайлов в своей категории участвовал в пяти поединках, и все закончились его успехом. Илья также стал победителем Первенства в своей весовой категории.

Данные соревнования были отборочным этапом на Первенство Северо-Западного федерального округа, которое пройдет в конце февраля в Пскове.

Поздравляем ребят и их тренеров Василия Крецу и Алексея Михайлова.

Две бронзовые медали в активе воспитанников клуба дзюдо и самбо «Гатчинский» (руководитель Алексей Грездков). В своих весовых категориях третье место заняли Григорий Попко и Дмитрий Кузьмин.

Три медали завоевали представители Дружногорского ФСЦ «Росич». Серебро у Елены Солнцевой и Захара Савельева, бронза – у Федора Афанасьева.