Вручены награды конкурса «Семейное дело - 2024»

Конкурс «Семейное дело» проводится с 2014 года. В этом году награды получили десять семей предпринимателей:

- Семья Катавиловых (ИП, потребительский рынок (розничная торговля, фитнес-клуб), Гатчинский муниципальный округ) - в номинации «За вклад в развитие розничной торговли на территории Ленинградской области».

- Семья Буренцовых (ИП, розничная торговля, строительство, общественное питание, консультационные услуги в сфере бухгалтерского учета, Волосовский район) в номинации «За эффективную работу». Семью также поощрили Благодарственным письмом от уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области.

- Семья Смирновых (ООО «Стоматология», медицинская деятельность, Волховский муниципальный район) - в номинации «За преемственность профессии».

- Семья Альцагировых (ООО «Ферма Радости», сельское хозяйство и туризм, Выборгский район) - в номинации «Самой старейшей династии». Эту семью решено также отправить на конкурс федерального уровня.

- Семья Лисовских (КФХ «Шумские просторы», сельское хозяйство, Кировский муниципальный район) - в номинации «За вклад в развитие сельского хозяйства на территории Ленинградской области».

- Семья Алексеевых (ИП, гостиничный бизнес, Лодейнопольский муниципальный район) - победитель в номинации «За лучшие семейные традиции».

- Семья Розверевых (ООО «Маленькая страна Новогорелово», дошкольное образование, Ломоносовский муниципальный район) - победитель в номинации «За молодость в бизнесе».

- Семья Гусевых (ООО «Верность», социальные услуги, Подпорожский муниципальный район) - победитель в номинации «Социально ответственный бизнес».

- Семья Писаревых (ИП, общественное питание, Сосновоборский городской округ) - победитель в номинации «За эффективное наставничество и передачу профессиональных знаний молодым предпринимателям».

- Семья Куликовых (ИП, сфера торговли, Приозерский муниципальный район) - в номинации «За вклад в развитие розничной торговли на территории Ленинградской области». Кстати, эта династия принимала участие в самом первом конкурсе «Семейное дело» в 2014 г. и получила тогда награду в номинации «За наилучшее представление своей профессии».

Каждая из семей-победительниц получила из рук председателя областного парламента Сергея Бебенина сертификат на приобретение оргтехники и Благодарственное письмо.