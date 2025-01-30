Активисты школьных музеев Ленобласти – на съезде в Гатчине

Традиция проводить съезд активов школьных музеев 47 региона именно 27 января, в день, являющийся одновременно и радостной, и трагической датой блокадной истории Ленинграда, зародилась год назад.

В Гатчину приехали руководители и активисты музеев школ из 18 районов Ленинградской области, в том числе юнармейцы и кадеты – в составе делегаций муниципальных образований. Присутствовали почетные гости: представители областного комитета образования, члены Русского географического общества и другие.

Начальник департамента управления в сфере общего, дополнительного образования и защиты прав детей комитета образования Ленинградской области Максим Винокуров зачитал приветственное письмо от председателя комитета Вероники Ребровой. Также всех приветствовали директор центра «Ладога» Наталья Быстрых и член жюри смотра-конкурса музеев образовательных организаций Ленобласти Алексей Толоконников.

На съезде состоялась встреча активистов школьных музеев с командиром гатчинского поискового отряда «Искра» Андреем Клементьевым. Он продемонстрировал ребятам фильм о своей работе и рассказал о раскопках поисковиков в гатчинском парке «Сильвия», где были найдены останки мирных жителей и пленных красноармейцев, убитых во время немецко-фашистской оккупации Красногвардейска-Гатчины. Дети посмотрели фильм «Неизвестная блокада. Гатчина» и после обсудили его.

В рамках съезда в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Ленобласти для руководителей школьных музеев прошел семинар-практикум, который провели член жюри смотра-конкурса школьных музеев Алексей Толоконников и руководитель отдела развития творческих способностей детей центра «Ладога» Елена Конькова.

- Сегодня – в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда – здесь собрались активисты школьных музеев, чтобы дать старт смотру-конкурсу музеев образовательных организаций Ленинградской области. В зале присутствует более 150 школьников со всего региона – это ребята, которые занимаются музейным делом, поисковой работой, краеведением. На протяжении полугода будет проходить смотр музейных организаций: ребята будут представлять свои музеи и проводить экскурсии для членов жюри, – прокомментировала Елена Владимировна.

В Ленинградской области – 273 школьных музея, и у каждого – своя уникальная история возникновения. Профильная палитра широка: это историко-краеведческие и художественные музеи, музеи народного быта и культуры, истории школы, образования, естественно-научные и технические музеи. Областной смотр-конкурс школьных музеев Ленинградской области, организованный учреждением дополнительного образования «Центр «Ладога», проводится с 2006 года. За это время в региональном этапе приняли участие более 270 школьных музеев, победителями и призерами стали более полусотни. Общий премиальный фонд составил порядка 14 млн рублей.

Проведение смотра-конкурса школьных музеев Ленинградской области направлено на повышение их роли в патриотическом и нравственном воспитании детей и молодежи в духе уважения и сохранения исторического и культурного наследия российского народа, в формировании гражданственности и социальной активности, а также в развитии исследовательской деятельности школьников. Конкурс призван выявлять и распространять лучший опыт школьных музеев.

В 2024-2025 учебном году школьные музеи смогут принять участие во всероссийском фестивале музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности», старт которому был дан в декабре прошлого года. Центр «Ладога» в 2024 году стал региональным координатором по реализации образовательно-просветительских мероприятий всероссийского проекта «Без срока давности», проводимых в целях сохранения и увековечения памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны. Проект «Без срока давности», инициированный поисковым движением России, впервые был представлен в декабре 2018 года на 40-м заседании Российского организационного комитета «Победа» и поддержан президентом России Владимиром Путиным.

Андрей Соколов