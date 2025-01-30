Гатчинская школа дронов: «Сначала нужно попробовать!»

Пока небо закрыто для полетов, юные спортсмены тренируются и проводят соревнования в спортивных залах, школьных аудиториях и приспособленных помещениях.

Гатчинская школа дронов – это курсы управления БПЛА (беспилотными летательными аппаратами) и FPV-дронами. Она расположилась в Гатчине на улице Урицкого, 25 (в здании бывшего магазина «Детский мир»). Прийти на уроки пилотирования могут школьники примерно с 10-ти лет и старше.

Отрасль беспилотников сейчас актуальна и развивается очень быстро. Это новый спорт (с июля 2023 года дрон-рейсинг стал официальным спортом в Российской Федерации) и востребованная профессия.

В будний день сбор юных спортсменов назначен на семь часов вечера. Друзья-школьники Максим и Ярик, как всегда, приходят первыми и сразу погружаются в виртуальные полеты. На перерыве задаю классический вопрос: «Как они пришли к этому увлечению и сколько лет уже управляют дронами?». В ответ мне абсолютно серьезно заявили: один с детства планировал стать шпионом (по соображениям секретности не станем разглашать фамилию), другой – летчиком. И когда одному другу мама подарила квадрокоптер, а затем записала в авиамодельный кружок, второй обратился с просьбой посоветовать его маме сделать тоже. С тех пор они уже три года совершенствуют навыки управления беспилотниками. И, кстати, оба от своей мечты не отказались.

Занятия проводит молодой, но уже опытный спортсмен – Александр Григорьев.

- Александр, вам 20 лет. Как вы стали наставником?

- Мой отец Владимир Григорьев – мастер спорта России по авиамодельному спорту, чемпион Европы и мира, преподаватель авиамодельного кружка ДОСААФ России. С трех лет он привил мне любовь к авиамодельному спорту, научил работать руками. Ведь это сейчас готовые дроны – бери и занимайся, а раньше авиамодели создавали только своими руками.

Занятия авиамодельного кружка проходили на Красноармейском проспекте (почти напротив дворца) в здании ДОСААФ. У нас было большое помещение, где и модели запускали, и дроны летали. К сожалению, сейчас это здание постепенно разрушается и становится непригодным для занятий.

Моему отцу в этом году будет 72 года, несколько лет я помогал ему проводить занятия с ребятами. В настоящее время у нас группа разделилась на два подразделения – авиамодельный кружок и дроны. Я занимаюсь с детьми на дронах, а отец – в авиамодельном кружке, где, как и прежде, ребята учатся вручную собирать модели самолетов.

- Александр, чья идея открыть Школу дронов?

- Гатчинская школа дронов – это детище Федерации авиамодельного спорта. Идея принадлежит Михаилу Николаевичу Голубкову, президенту Федерации авиамодельного спорта Гатчинского района. Он нашел помещение в Гатчине, договорился об аренде, дал информацию о наборе.

С Михаилом Николаевичем я знаком с тех пор, как стал ходить в авиамодельный кружок. Был призером Европы, чемпионом области по пилотажным моделям. Вот он и предложил поработать с детьми.

- Где вы сами сейчас учитесь?

- После школы я окончил колледж при Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения по направлению «Электрические машины и аппараты», которое косвенно связанно с тем, чем я занимаюсь всю жизнь. После колледжа поступил в вуз. Учусь на первом курсе по направлению «Управление техническими системами», буду инженером. А в Школе дронов работаю в свободное от учебы время.

- Быстро ли набралась группа?

- У нас удобное расположение – напротив Гатчинской

школы №1. Дети проходят мимо, читают объявление на дверях, видят телефон, звонят и приходят. Наша страничка в социальной сети регулярно пополняется новостями. Занимаемся небольшими группами, по три человека. Это оптимально. Больше в нашем помещении не разместить. А так и дронов, и симуляторов на всех хватает.

Михаил Николаевич практически каждый день находится в школе. Он заботится о ее развитии, закупает необходимое оборудование. Сам руками работает, если нужно. Словом, это все его заслуга. А я ему только помогаю.

В Школе дронов уже прошли два соревнования. Перед новогодними каникулами мои ученики заняли второе призовое место. Об этом была информация в СМИ, и так о Гатчинской Школе дронов узнало еще больше людей.

- Какие знания вы даете на занятиях?

- Есть отличный учебник, который объясняет всю работу дронов в теории. Но самое главное – практика! Чем больше летаешь – тем лучше. Практика дается только так: люди приходят и занимаются, нарабатывают мелкую моторику, учатся ориентации в пространстве. И проверяют, как они себя при этом чувствуют. Некоторые могут надеть очки и спокойно полететь. А у кого-то голова закружится. Это дело не для каждого!

В кружке мы даем начальный уровень подготовки. Детям достаточно 5-6 часов, дальше можно самостоятельно добиваться результатов. Если нужно, мы поможем подобрать оборудование для домашних тренировок, которые приведут к спортивным победам. Было бы желание.

- Когда лучше начинать?

- По мне, самый лучший возраст, чтобы начать управлять дронами, – 11-12 лет. Приходят и взрослые люди. Как-то обратился 60-летний мужчина-охранник: позанимался, понравилось, но больше не приходил.

- Кто среди ваших учеников уже отличился?

- Отличники – Максим и Ярик. Два давних друга. Занимаются третий год. А некоторые дети – уже шесть лет. Мне их отец передал.

Хочу отметить, что к нам приходят дети с разной мотивацией, а бывает и с ее полным отсутствием. Родители приводят за руку: «Ходи, сынок, занимайся полезным делом, может пригодиться». А этим ребятам самим нравится, они здесь получают удовольствие. Просят меня прийти пораньше, уйти попозже, чтобы подольше позаниматься.

- Нужна ли особая физическая подготовка?

- Абсолютно нет. Любой человек – и взрослый, и школьник – должен сначала попробовать, чтобы уяснить, нужно ли это ему, сможет ли он. И все.

У нас можно и отдохнуть: полетал – сделал перерыв. Здесь есть туалетная комната, чай с печеньем. Можно выйти на улицу – подышать воздухом.

- Как хобби сделать профессией? Где может применить полученные навыки?

- Везде. Например, для съемки местности. Причем, и для каких-то творческих целей, и в сельском хозяйстве, и для выполнения специальных задач.

Сейчас в Гатчине только одна Школа дронов. В перспективе подобные кружки могут появиться при всех образовательных учреждениях города.

Беспилотные летательные аппараты – очень перспективное направление. То, что мы наблюдаем сейчас, – только начало. В дальнейшем развитие беспилотников и их использование будет только расти.

- Благодарю вас за интересный рассказ. Планов у Гатчинской Школы дронов много, будем надеяться на поддержку.

Татьяна Можаева